Conte al Psg: subito ‘scippo’ a Juve e Inter

Juventus ed Inter potrebbero restare deluse, ma non solo loro: Antonio Conte infatti, potrebbe sedersi sulla panchina del top club europeo

In questo momento della stagione, tutte le squadre o quasi, in Italia, sono incerte sul loro futuro. Al di là del Napoli, quasi campione d’Italia e delle due romane che hanno superato le aspettative, diverse panchine poi sono davvero ancora incerte, per quanto riguarda la stagione che verrà. E se c’è un allenatore italiano libero su tutti, quello è proprio Antonio Conte, ovvio obiettivo di diversi team.

Si è parlato a lungo di un possibile interesse da parte del Milan, ma anche due squadre in cui il pugliese è già stato, ovvero Inter e Juventus, potrebbero pensare a lui per un clamoroso ritorno. Intanto che le squadre italiane però decidono in che modo comportarsi con gli attuali tecnici e spuntano nomi dalla lista dei possibili sostituti, il tecnico nato a Lecce sembrerebbe aver già deciso cosa fare l’anno prossimo. E non si tratta di tornare in Italia.

Conte al PSG, Juventus ed Inter restano a bocca asciutta

L’ex centrocampista, che in questa stagione non si è lasciato bene con il Tottenham, sembrerebbe pensare ad un campionato dove non ha mai allenato, ovvero la Ligue1. Ma non certo per cercare un accordo qualunque, qui di parla di una concreta possibilità che il suo agente riesca a trovare l’accordo niente meno che con il Paris Saint-Germain. Non è detto che una volta accomodatosi sulla difficile panchina parigina, Conte vi trovi ancora Messi e Neymar, ma i soldi per comprare alternative gustose non mancano proprio a quella squadra in particolare.

Se Nasser Al-Khelaïfi dovesse decidere di affidarsi a lui, non gli consegnerebbe certo una squadra che sulla carta non dovesse risultare tra le favorite per la vittoria della Champions League, ormai vero obiettivo del club. Ed è qui che soprattutto Inter e Juventus potrebbero preoccuparsi, più che restare deluse per il mancato accordo con l’allenatore.

Infatti, si pensa non solo che il classe ’69 stia già parlando con i parigini per trovare un accordo, ma anche che abbia intenzione di portare con sé, qualche pedina di impatto immediato. All’Inter per esempio, ebbe la possibilità di osservare da vicino, Nicolò Barella. Il classe ’97 è pericolosamente seguito da diverse squadre europee ed i tifosi nerazzurri non ne sono contenti. Ma Conte potrebbe indebolire in una sola sessione di mercato, anche la Juve. Infatti, un calciatore che gli piace molto è anche Gleison Bremer, arrivato in bianconero da un solo anno.