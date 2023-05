Dal Milan alla Juve: ecco l’erede di Di Maria

La Juventus si prepara ad affrontare l’ultimo mese di stagione, che la vede protagonista anche in Europa League. In semifinale dovrà vedersela col Siviglia

La squadra di Massimiliano Allegri si prepara in vista della sfida interna contro il Lecce, partita fondamentale per mantenere le distanze dalle dirette concorrenti per un piazzamento alla prossima Champions League.

Mentre la squadra è impegnata sul campo, la dirigenza inizia a progettare le strategie per la prossima stagione. I casi più spinosi riguardano ovviamente Angel Di Maria e Adrien Rabiot, entrambi in scadenza a giugno. Se per il Fideo la speranza di tenerlo in bianconero è sempre più viva, lo stesso non si può dire per il centrocampista ex Paris Saint Germain. Il francese, infatti, ha molti estimatori in Premier League, pronti a mettere sul piatto offerte importanti per convincerlo ad approdare in Inghilterra. Oltre a questo, la società lavora per regalare innesti importanti al tecnico livornese, soprattutto nel reparto avanzato. A tal proposito, il primo acquisto può arrivare proprio dall’Inghilterra.

La Juventus fa sul serio, grande beffa per il Milan: obiettivo Zaha

Come detto, nonostante un finale di stagione che si preannuncia infuocato, la Juventus è al lavoro per programmare il calciomercato estivo in vista della prossima stagione. Vista la possibile partenza di Di Maria che vedrà scadere il proprio contratto a giugno, la vecchia signora cerca di tutelarsi in modo da non farsi trovare impreparata. Stando a quanto riporta il quotidiano The Telegraph, infatti, la dirigenza bianconera avrebbe messo nel proprio mirino Wilfried Zaha, ala offensiva classe 1992 del Crystal Palace.

Il ragazzo si sta rendendo protagonista di una grande stagione in Premier League, viste le sette reti realizzate e i tre assist forniti in 27 partite disputate tra campionato e coppa. Ad ingolosire il club bianconero è il contratto in scadenza a giugno del classe 1992 che, salvo clamorosi ribaltoni, non dovrebbe rinnovare.

Su Zaha c’è anche il forte interesse di altri club, ma la Juventus pare intenzionata ad accelerare qualora non si arrivi ad un accordo per il rinnovo del campione del mondo argentino. Si tratterebbe di un grande colpo per i bianconeri, che aggiungerebbero al proprio reparto avanzato tanta qualità. Il calciomercato estivo è pronto ad entrare nel vivo, con, la Juventus pronta a fare sul serio per portare il classe 1992 in Italia. Per il Milan, che segue da tempo il calciatore, la prima beffa estiva pare essere dietro l’angolo.