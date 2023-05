Dani Alves sfratta sua moglie: il retroscena sul divorzio è da brividi

L’ex campione del Barcellona Dani Alves, sta vivendo il peggior momento della propria vita. Il brasiliano, infatti, si trova attualmente in carcere

L’ex terzino destro del club spagnolo e della nazionale brasiliana, si trova attualmente in un carcere situato a Barcellona, per una accusa di stupro avvenuta nel dicembre 2022 nel nightclub Sutton della stessa città della Catalogna.

Il classe 1983 è detenuto dallo scorso 20 gennaio, e questo ha ovviamente avuto ripercussioni importanti anche a livello famigliare. La moglie del calciatore, Joana Sanz, ha chiesto il divorzio al brasiliano dopo la pesante accusa di stupro. L’ex calciatore, oggi detenuto nel penitenziario di Barcellona Brians 2, ha più volte ribadito di voler provare la propria innocenza. A distanza di qualche mese, la moglie sta cercando di ottenere il divorzio dall’ex calciatore, con un retroscena da brividi reso noto negli ultimi giorni.

Joana Sanz chiede il divorzio, Dani Alves la sfratta: lascia la casa a Barcellona

Come detto, dallo scorso 20 gennaio, l’ex terzino destro del Barcellona e della nazionale brasiliana Dani Alves, si trova nel penitenziario Brians 2 situato nella città catalana. Nella giornata di lunedì, tramite il proprio profilo Instagram, Joana Sanz ha celebrato la festa del lavoro, ricordando i grandi sacrifici fatti per arrivare ad essere la persona che è oggi. La notizia più importante, però, arriva dal programma Fiesta, che svela alcuni retroscena della situazione che sta vivendo la coppia.

La famiglia del brasiliano, più precisamente l’ex moglie Dinora Santana, avrebbe dato un ultimatum a Joana Sanz, chiedendole di firmare un accordo di riservatezza per restare nella casa di Barcellona. La modella, però, ha rifiutato questa soluzione, tanto da dover abbandonare la casa di Barcellona dove viveva con il calciatore.

Joana Sanz, vista la situazione, sta traslocando a Madrid, dove pare si stia frequentando con un altro uomo. I due, infatti, sarebbero stati avvistati proprio nella capitale spagnola. Dopo l’arresto per l’accusa di stupro, quindi, per Dani Alves le cattive notizie sembrano non avere fine. La cosa certa è che la moglie del calciatore andrà avanti per ottenere il più presto possibile il divorzio dall’ex calciatore brasiliano, per lasciarsi definitivamente questa brutta storia alle spalle. Joana Sanz è pronta a cominciare una nuova vita non molto lontana da Barcellona, ma con un nuovo compagno al suo fianco. Per l’ex stella del calcio si prospettano mesi molto difficili.