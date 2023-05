Dybala, tifosi della Roma furiosi: non ci voleva proprio

Incidente diplomatico tra i tifosi della Roma e la fidanzata del campione argentino: una frase ha scatenato il putiferio

Anche un rapporto di puro amore, come quello che i tifosi della Roma stanno vivendo con Paulo Dybala, idolo assoluto dell’appassioato tifo giallorosso, può essere incrinato da una frase infelice. O almeno come tale è stata interpretata da questi ultimi, che hanno polemizzato sui social niente di meno che con la compagna del calciatore, l’attrice e cantante Oriana Sabatini. Attenzione, non sono impazziti tutti. L’uscita che ha fatto discutere è stata pronunciata proprio dalla dolce metà del campione argentino. Ma andiamo con ordine.

Ospite del programma Behindthegame, un format condotto dall’ex attaccante inglese Ian Wright e che annoverava tra i propri ospiti il portiere dell’Aston Villa, nonché della Nazionale argentina campione del mondo, Emiliano ‘Dibu’ Martinez, la compagna della Joya ha partecipato attivamente alla discussione. Il tema, aperto quasi per gioco, era la voglia, manifestata dall’eroe di Qatar 2022, di portare in Premier altri giocatori argentini oltre ai (pochi) già presenti. Dopo aver fatto il nome di Rodrigo De Paul, già accreditato di lasciare Madrid nella scorsa sessione estiva di scambi, il pittoresco portiere ha ascoltato con attenzione il suggeriment di Oriana. Un’opinione – o desiderio? – mal digerito dai tifosi giallorossi.

Oriana Sabatini nella bufera: “Porta rispetto”

“Portati Dybala in Premier“, ha detto la fidanzata del fantasista ex Juve. Pronta la replica di Dibu, che ha messo il dito nella piaga: “Porterò Dybala e Angel Correa, tutti miei amici“. La conversazione è poi proseguita con l’ex attaccante dell’Arsenal, il conduttore del programma, che ha ricordato alla showgirl argentina come in passato il Manchester United fosse andato molto vicino all’acquisto di Dybala. Anche in questo caso la risposta non è stata tra le più gradite a Roma.“Non ci avete provato con abbastanza decisione“, le parole di Oriana. Qualche ora dopo, grazie alla velocità con la quale viaggiano le notizie in rete, è arrivata la presa di posizione di parecchi tifosi capitolini.

“Dovresti imparare ad avere rispetto. Perchè se non fosse per la Roma Paulo non avrebbe neanche una squadra“, hanno tuonato gli offesi sostenitori della Roma. L’incidente diplomatico pare essersi poi chiuso nel giro di qualche ora e nello spazio di qualche post. Taluni sono anche andati evidentemente sopra le righe, interpretando la battuta di Oriana come un suggerimento esplicito atto a lasciare la Capitale. Il futuro della Joya, in ogni caso, resta in bilico. Un po’ per il possibile addio di Mourinho, un po’ per l’incertezza sulla qualificazione alla Champions della sua squadra, l’argentino riflette sul suo futuro. Con la doppa clausola che ancora incombe sul suo cartellino.