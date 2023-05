Grosso di nuovo in Serie A: super panchina dopo la promozione

Fabio Grosso potrebbe cambiare squadra dopo aver riportato il Frosinone in Serie A: diverse le italiane interessate all’ex campione del mondo, ma spunta anche una prestigiosa pista estera

La Serie A ha dato, nell’ultimo weekend, il bentornato al Frosinone e a Fabio Grosso. Dopo aver dominato in lungo e in largo il campionato cadetto in questa stagione, la squadra ciociara ha ottenuto l’aritmetica promozione grazie ai dieci punti di vantaggio sulla terza in classifica a tre giornate dalla fine, e adesso si proietta già sul futuro. Poco importa se riuscirà a mantenere il primo posto o dovrà accontentarsi del secondo in questo torneo. Quel che conta per la società laziale è essere tornata nella massima categoria, e quindi poter iniziare a programmare una serie di passaggi necessari per cercare di puntare alla salvezza nella prossima stagione. Il primo punto da chiarire è però già particolarmente delicato: il futuro di Fabio Grosso.

L’ex eroe dei Mondiali 2006 da allenatore ha già dimostrato in più occasioni di avere idee importanti e innovative. Se con le giovanili della Juventus aveva conquistato due vittorie prestigiose, sulla panchina di una prima squadra non aveva solo già messo in curriculum un buon settimo posto alla prima esperienza con il Bari, ma anche una serie di risultati importanti in Serie B, soprattutto dal suo arrivo a Frosinone, con una crescita continua culminata con l’exploit incredibile di quest’annata per certi versi irripetibile.

Inevitabile, però, che a questo punto molte squadre anche più ambiziose del club ciociaro si possano interessare a lui. Con diverse panchine in bilico in Serie A, le tentazioni nelle prossime settimane potrebbero non mancare per l’ex terzino di Palermo e Juventus, finito nel mirino di alcune squadre importanti nel nostro campionato e anche di un prestigioso club all’estero.

Grosso lascia il Frosinone ma resta in Serie A?

Alla sua prima esperienza nella massima serie da allenatore, per certi versi Grosso potrebbe anche accettare di rimanere in un ambiente che ha saputo valorizzarlo e in cui ha potuto creare le condizioni per realizzare le sue idee di calcio. Tuttavia, rifiutare determinate offerte potrebbe essere difficile per un tecnico comunque ambizioso.

Sarebbe, infatti, lui l’uomo giusto per l’Empoli, qualora il club toscano dovesse dire addio a Paolo Zanetti. Ma sull’attuale allenatore ciociaro ci sarebbero anche gli occhi di altre squadre importanti di Serie A. Tra queste il Sassuolo. I neroverdi sono consapevoli che Dionisi piace, e non poco, anche ad alcune big del nostro campionato. E ovviamente in caso di addio non si farebbero trovare impreparati. Stesso discorso per il Bologna, che deve cominciare a studiare un post-Thiago Motta, considerando l’interesse di squadre come Inter, Roma e PSG per il tecnico italo-brasiliano.

L’ipotesi più probabile, però, in questo momento per il futuro di Grosso porta all’estero. Una blasonata squadra turca starebbe pensando infatti proprio a lui per rilanciare le proprie ambizioni. Si tratta del Besiktas, una delle tante prestigiose squadre di Istanbul. Per ora solo una suggestione. Dovesse però arrivare alla sua porta un’offerta, sicuramente ricca, da parte del club anatolico, difficilmente il tecnico potrebbe dire di no. E in pochi potrebbero dargli torto.