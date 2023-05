Intesa Galliani-Maldini: andrà in prestito al Monza

Milan e Monza pronti a chiudere l’affare durante il prossimo calciomercato estivo: arrivederci ai rossoneri, volerà da Galliani

Un mese ed il Milan conoscerà il suo futuro. Che si tratti del doppio impegno di Champions League – in semifinale – che può regalare l’atto ultimo ad Istanbul contro una tra Manchester City o Real Madrid.

Il futuro dei rossoneri passerà inevitabilmente da un campionato, fino a questo momento altalenanante, che vede il ‘Diavolo’ in piena corsa per rientrare tra le prime quattro in Serie A. Sarà infatti fondamentale non lasciare nulla al caso per prendere parte ai prossimi gironi di Champions, incassando una cifra importante dalla qualificazione. Ma, intanto, la dirigenza rossonera sta già lavorando sottotraccia al prossimo calciomercato estivo. Una sessione che, a sorpresa, potrebbe vedere una vecchia – ma non troppo – conoscenza rossonera bussare in quel di Milanello per prendersi uno dei giocatori di Pioli.

Sull’asse di mercato Milano-Monza potrebbero arrivare novità importanti, soprattutto per la squadra di Raffaele Palladino. I brianzoli, dopo un inizio difficile, si sono ripresi alla grande guidati da un giovane tecnico emergente come l’ex juventino. La classifica di Serie A sorride al Monza, che nel prossimo turno dovrebbe poter festeggiare l’aritmetica salvezza e che, anzi, è ad un soffio dalla lotta per l’Europa.

Colpaccio di Galliani: ha convinto il Milan

Ma le ambizioni del club di Silvio Berlusconi sono ben note, sin dall’insediamento dell’ex Premier e Presidente del Milan ai vertici del club brianzolo. E lo stesso Adriano Galliani, che ha fatto la storia recente del Milan, è pronto a darsi da fare in sede di mercato attingendo proprio da una società che continua inevitabilmente a sentire vicina.

I dialoghi tra l’amministratore delegato del Monza e Maldini potrebbero, in breve tempo, portare ad una trattativa lampo per uno dei giocatori che Stefano Pioli ha impiegato meno quest’anno. Complice la foltissima concorrenza al centro della difesa ma Matteo Gabbia, centrale classe 1999 cresciuto proprio nelle giovanili del ‘Diavolo’, potrebbe finire per partire durante l’estate. Il ragazzo vuole chiaramente giocare con continuità tornando tuttavia a mettersi in mostra in Serie A. Magari proprio con la maglia del Monza che di giovani talenti ne ha pescati in giro per il mondo, attestandoli adesso tra i più ricercati dalle grandi del nostro calcio.

E il difensore di proprietà del Milan, con cui rimane sotto contratto fino al 30 giugno 2026, potrebbe trovare la sua dimensione ideale in questa fase della carriera, senza troppe pressioni e con la sola e ferma volontà di crescere e confermarsi come un calciatore ‘da Milan’. La trattativa si svilupperebbe in prestito, con il Milan sempre in pieno controllo del cartellino di Gabbia rimandando ai prossimi mesi l’eventuale decisione definitiva sul suo futuro. Ma intanto l’ipotesi Monza, dopo aver collezionato 17 presenze ed appena 895′ in campo, è destinata a prendere forma nelle prossime settimane.