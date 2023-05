Juve, affare lampo: il primo rinforzo lo manda il Sassuolo

Anche se le incertezze non mancano, la Juventus sta già pensando seriamente al futuro: in particolare, si cerca un nuovo direttore sportivo. Ma non solo…



La Juventus è alle prese con un finale di stagione complicato. Resta forte l’ombra delle penalizzazioni, col rischio di perdere altri punti e di conseguenza veder sfumare l’obiettivo in campionato, ossia il piazzamento nella prossima Champions League.

Intanto, la squadra bianconera è uscita dalla Coppa Italia (sconfitta in semifinale contro l’Inter) ma è ancora in corsa in Europa League, quando la settimana prossima affronterà il Siviglia in semifinale, per la gara di andata. Il destino tutto da scrivere: il club non esclude neanche una retrocessione d’ufficio, indicata nella nuova campagna abbonamenti. Nonostante queste difficoltà il club bianconero sembra già al lavoro per programmare il futuro.

Nella prossima stagione dovrebbero esserci diverse novità. Molti degli attuali giocatori sono in discussione, e probabilmente lo sarà anche l’allenatore Massimiliano Allegri. Chiaramente, è presto per fare valutazioni sul tecnico, in quanto si attenderanno gli obiettivi stagionali. La squadra è sicuramente in corsa per un posto Champions (attualmente, considerando la 32esima giornata, è terza in classifica) e soprattutto può puntare alla finale di Europa League.

Juventus, l’idea per il nuovo direttore sportivo non porta solo a dei big

E’ chiaro che, se dovesse vincere questo trofeo, otterrebbe un titolo prestigioso (mai vinto dalla Juventus) e soprattutto l’accesso automatico alla prossima Champions League. In questo caso per Allegri sarebbe molto più facile ottenere la conferma. Un tassello che invece sarà sicuramente coperto riguarda il prossimo direttore sportivo. E’ certo che la Juve si sta guardando intorno: si fanno vari nomi, tra questi Cristiano Giuntoli del Napoli e Frederic Massara del Milan. Si tratta di due figure di prestigio, alle quali non sarà semplice arrivare.

A maggior ragione se la Juventus dovesse fare i conti con altre pesanti penalità. Ecco perché esistono anche piste meno carismatiche, ma comunque interessanti: una di queste porta a Giovanni Rossi del Sassuolo. Un direttore sportivo che si sta mettendo in evidenza in questi anni e che sembra pronto a fare il salto di qualità. Si parla già da un paio di anni di un suo possibile addio, ma soprattutto di un interesse da parte della Juventus che non nasce oggi. I rapporti tra i due club sono ottimi, e un trasferimento di Rossi non dovrebbe portare a particolari ostacoli.