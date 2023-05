La scollatura è totale: Jennifer Lopez da guardare con cautela

Jennifer Lopez non ha bisogno di presentazioni. Ma solo di un unico avvertimento per tutti i suoi fan che la seguono: guardare con cautela

La figura citata nel titolo non ha alcun bisogno di presentazioni. Chiunque la conosce. Avvezzi alla musica pop e non. Icona di bellezza e di professionalità ancora oggi, Jennifer Lopez si può ritenere la madre di una generazione intera. E a distanza di anni dal suo esordio ogni sua foto diviene un modello di stile da seguire in tutto e per tutto. Una delle sue ultime pubblicazioni non fa alcuna eccezione.

La sua carriera musicale ha avuto inizio nel 1999. Da quel momento in poi i suoi traguardi artistici e professionali sono stati innumerevoli. Ben dieci album, più volte presenti nelle classifiche degli album più venduti nel periodo in cui sono usciti. Non è un traguardo a cui tutti quanti possono ambire. Ma lei ci è riuscita, più volte e apparentemente senza alcuna concorrenza. Anche se la realtà dei fatti può suggerire diversamente. In ogni caso lei si è sempre imposta a dovere. Anche la sua carriera da modella è sempre andata a gonfie vele, con un cenno storico oltretutto particolare.

Negli anni 2000 ha avuto l’onore di indossare un abito disegnato da Donatella Versace, una delle stiliste più importanti di tutto il mondo. In quella serata dei Grammy Award, un meraviglioso vestito verde ha dato i natali a quello che oggi viene conosciuto da tutti come Google Immagini. Più volte è risultata inoltre una delle celebrità più ricche e potenti al mondo secondo Forbes. Insomma, una figura rinomata a 360 gradi, dalle innumerevoli qualità e dalle tante passioni.

Ultima, ma non per importanza, la sua qualità più apprezzata: la bellezza. Alla veneranda età di 53 anni è ancora una Dea inarrivabile per chiunque. Perfino per le colleghe più giovani di lei. Per comprendere meglio questo concetto è sufficiente guardare uno dei suoi ultimi post.

Jennifer Lopez batte tutti: scollatura paurosa

La scollatura di Jennifer Lopez ha lasciato tutti i suoi fan per l’ennesima volta senza parole. Ogni anno al Metropolitan Museum of Art di New York si tiene un evento benefico a cui tantissime celebrità prendono parte. Tra queste figura ovviamente la bella J Lo, che anche in un evento del genere ha messo in mostra le sue armi migliori. Il look sfoggiato davanti a tutta la folla è indubbiamente tra i più belli della serata, e la scollatura in bella vista non può che essere un dettaglio di grande successo. Ancora una volta, eleganza e sensualità si sono unite in un mix clamoroso.

La sua bellezza si mantiene tale anche ad un’età in cui esserlo non è così scontato. Il vestito presumibilmente di Ralph Lauren non fa che dare maggiore lustro ad uno scatto già perfetto così. Se si considera poi la causa benefica, non ci si può che trovare davanti ad un capolavoro in tutti i sensi.