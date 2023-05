Zaniolo, ritorno vicino: destinazione eccellente in Serie A

Nicolò Zaniolo potrebbe tornare presto in Serie A: la futura destinazione è davvero eccellente, per la gioia del calciatore e dei tifosi

Dopo aver lasciato la Roma a gennaio, destinazione Istanbul, Nicolò Zaniolo potrebbe rientrare nel calcio italiano dalla porta principale. Una trattativa che può entrare nel vivo nelle prossime settimane, in vista della campagna trasferimenti estiva.

A gennaio la sua storia con la Roma si è interrotta bruscamente. Nicolò Zaniolo ha deciso di rompere un rapporto d’amore con il pubblico giallorosso, che sembrava davvero inscindibile fino a qualche tempo fa. Mourinho aveva puntato forte su di lui appena arrivato nella Capitale. Il #22 doveva essere il trascinatore di una squadra ambiziosa, con la prospettiva di conquistarsi anche un posto fisso nella Nazionale di Mancini.

Purtroppo per lui, però, la condizione fisica dopo il doppio incidente al ginocchio non è mai tornata al top e le sue caratteristiche in campo sono mutate. Più potenza ma meno agilità, una reattività nello stretto svanita che lo ha reso poco spendibile sulla trequarti. L’allargamento sulla fascia destra ha dato risultati alterni, con appena 1 gol messo a segno in metà stagione.

A quel punto la cessione è diventata realtà, ma anche lì ci sono state delle difficoltà nel trovare un accordo. Tiago Pinto lo aveva venduto al Bournemouth, in Inghilterra, mentre alla fine lui ha rifiutato, preferendo alla fine firmare per il Galatasaray.

Zaniolo torna in Serie A: su di lui c’è forte l’interesse del Milan

A Istanbul, fino a questo momento, Zaniolo ha messo insieme 7 presenze nella SuperLig turca (non tutte dall’inizio), con un totale di 3 reti. Per il Galatasaray non è un titolare inamovibile e proprio per questo il suo entourage sta pesando di trovare un’altra sistemazione. In Italia ci sono due destinazioni gradite, che già avevano pensato all’ex attaccante della Roma in passato, ovvero il Milan e la Juventus. I bianconeri sono arrivati per primi alla porta dei giallorossi, ma la scorsa estate non riuscirono a trovare l’intesa.

I rossoneri avevano invece provato ad acquistare Zaniolo a gennaio, mettendo sul piatto una 20ina di milioni, condizionati dalla qualificazione alla prossima Champions League. I Friedkin non hanno accettato, considerando una cessione solo a titolo definitivo senza clausole. Adesso il Milan può tornare alla carica per il giocatore, andando ad offrire una cifra simile al club turco. Per Pioli sarebbe il sostituto di De Katelaere, assolutamente deludente quest’anno.