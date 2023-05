Addio Juve: ha scelto il Barcellona

Non andrà alla Juventus: grande delusione per la squadra di Max Allegri, l’obiettivo vuole giocare nel Barcellona

Ha praticamente vinto la Liga, stracciando il campionato. Il Barcellona in questa stagione, ha lasciato solo le briciole alle inseguitrici, anche se poi sul piano europeo non ha raggiunto la semifinale di Champions League come il Real Madrid. Anzi, i catalani non sono andati oltre i Sedicesimi contro il Manchester United, potendosi poi dedicare appunto, per intero al campionato. Ad ogni modo, quella Blaugrana resta una maglia di enorme prestigio.

Soprattutto, le voci vogliono un ritorno di Leo Messi al Barça e chi sogna di potervisi trasferire, a quel punto immagina anche di condividere lo spogliatoio con l’attuale campione del mondo in carica. Tra i migliori calciatori che avrebbero una possibilità di andare proprio al Barcellona, c’è anche un obiettivo della Juventus. Infatti, sembrerebbe probabile che alla fine scelga di dire di no ai bianconeri e prendere il volo che lo condurrebbe ad El Prat.

Addio Juve, sta firmando con il Barcellona

Capiamo prima di chi si tratta e poi entriamo nel merito dell’argomento. L’attaccante che sarebbe finito in cima ai desideri non solo della Juve, si chiama Wilfried Zaha, classe ’92 attualmente in forza al Crystal Palace. Forte fisicamente e con uno spiccato senso del gol, il trentenne nato in Costa d’Avorio è senz’altro uno dei migliori affari che si possano fare in Premier League. Il ragazzo ha voglia di riscatto e vuole tornare ad indossare divise di spessore, come in passato, quando ha giocato anche per il Manchester United. Zaha, gioca prevalentemente da esterno ma può fare anche la prima punta.

Ciò che rende ancor più ghiotta l’occasione è che a giugno si libererà a zero, dopo ben nove stagioni consecutive con gli Eagles. L’ivoriano è una vera e propria bandiera da quelle parti, visto che prima di andare allo United era proprio lì che aveva esordito. Ma dopo l’ultima stagione, per ora è a 7 gol in 25 presenze, gli occhi di diverse big si sono posati su di lui. Secondo diversi portali esteri, però, l’attaccante avrebbe già rifiutato un’altra proposta, quella del Marsiglia.

Il perché ha un solo nome, Barcellona. L’attaccante alto 180 centimetri vorrebbe la squadra allenata da Xavi Hernández e sembrerebbe non avere altre preferenze. Per questo, anche in casa Juve, dove un attaccante del genere potrebbe anche diventare titolare a seconda delle partenze estive, ci sarebbe ora scoramento. A quanto pare comunque, per chi voleva Zaha, non c’è altro che mettersi al lavoro e trovare un’altra soluzione.