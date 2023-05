“Allegri via”: Juve, l’annuncio in diretta è durissimo

Il destino di Max Allegri alla Juventus sembra ormai segnato, c’è un annuncio in diretta che sta facendo molto discutere i tifosi bianconeri

La situazione del tecnico a Torino non è delle più facili, ha perso la fiducia di una piazza che vuole ora un allenatore dal gioco spumeggiante e che sappia trarre il meglio dai tanti giovani della Juventus. Ai microfoni di TvPlay – CM.IT c’è ora un messaggio da analizzare in dettaglio.

Max Allegri e la Juventus sono sempre più lontani. I tifosi vogliono da tempo ormai l’addio dell’allenatore toscano, i dati sui bianconeri sono preoccupanti in campo. il ritorno alla vittoria contro il Lecce non ha placato la furia di una piazza sempre più delusa, quattro punti nelle ultime cinque gare in Serie A sono davvero poca roba.

Allegri legato alla Juventus da un contratto blindato o quasi, l’addio non è però un’utopia. Un annuncio scuote tutto l’ambiente bianconero, ci potrà essere una nuova chance sulla panchina della Juve per un tecnico emergente.

Allegri via dalla Juve, pronto il sostituto

Il futuro del tecnico bianconero resta sempre al primo posto per parlare di contenuti tecnici, in base al prossimo allenatore la dirigenza si muoverà nel calciomercato. Allegri paga colpe anche non sue, ma di certo ha messo molto del suo per arrivare a questo contrasto con i tifosi. Tutto ciò è stato sottolineato anche da Emiliano Viviano, portiere del Karagumruk, a sottolineare come il secondo ciclo di Allegri alla Juve non è mai decollato: “Fossi nei bianconeri cambierei allenatore, anche se le colpe non sono tutte di Allegri. Con tutto il rispetto, non ho mai visto le sue squadre giocare in modo spumeggiante, ha vinto in passato con la Juve perché aveva grandi campioni”.

Una stilettata pesante quella del portiere che gioca nel campionato turco, che osserva ora da lontano quanto accade in Serie A ma non manca di ribadire come la Juve con Allegri non ha mai spiccato il volo dal suo ritorno. Viviano ribadisce: “Il discorso societario ha inciso in questa stagione, i giocatori hanno avuto problemi fisici, ma la squadra doveva giocare meglio, in rosa ci sono ottimi calciatori”.

Allegri out che torna a campeggiare sui social e un messaggio che riguarda anche la comunicazione: “Allegri è bravissimo su questo tema – afferma Viviano – dice che sempre che la Juve gioca bene, sa quello sta facendo ma vuole difendere se stesso e la squadra”. Parlando di tecnici maturati, l’accenno fatto dal portiere a Pirlo e Paulo Sousa non è da sottovalutare. Conoscono l’ambiente, hanno idee diverse da Allegri e l’attuale tecnico della Salernitana può riproporsi come un valido sostituto per i bianconeri.