Sofyan Amrabat si prepara a salutare la Serie A dopo anni giocati ad alti livelli. Su di lui ci sono tanti club, in Italia ma anche su scala internazionale. Ed il suo futuro potrebbe seriamente essere in Liga.

Il mondo del mercato offre sempre degli spunti di interesse ed in tal senso i nomi in grado di far sognare i tifosi sono spesso quelli roboanti. Così come sono sempre i grandi club ad attirare attenzione. Ed è proprio su uno di essi che adesso andiamo a concentrare la nostra attenzione e sul suo interesse per Sofyan Amrabat della Fiorentina.

Barcellona, spese in Serie A

Sul campo il Barcellona di Xavi, nonostante una campagna europea non a livello delle aspettative di inizio anno, ha convinto pienamente e si è regalato, di fatto, la Liga. Adesso, però, non ha nessuna intenzione di fermarsi e, nonostante delle difficoltà economiche permangono, sul mercato punta a rinforzarsi in maniera importante. Per questo motivo ha deciso di puntare la propria attenzione sulla Serie A e su uno dei calciatori più chiacchierati in senso assoluto. L’obiettivo, in tal senso, è quello di rinforzare la linea mediana e per questo starebbe pensando ad un calciatore che da anni ormai è in rampa di lancio in Serie A.

Stiamo parlando di Sofyan Amrabat, che ha avuto una ribalta internazionale grazie al Mondiale con il Marocco ma ora sogna di consacrarsi anche in un grande club. A riferire la notizia di questo interesse molto forte è “As”, a prescindere da quella che sarà la decisione su Sergio Busquets, la cui permanenza non è assolutamente scontata. L’idea è quello di strapparlo alla Fiorentina ad un prezzo ragionevole, per così dire, sfruttando il fatto che il suo contratto scade nel 2024 e, di conseguenza, le cifre devono essere gioco forza contenute.

I numeri di Amrabat

Consacratosi in un centrocampo a due, si è fatto poi apprezzare sia da interno di centrocampo che da vertice basso di una linea mediana a tre, completando il suo percorso di maturazione. Adesso per lui potrebbe seriamente essere giunto il momento di dare una svolta alla propria carriera.