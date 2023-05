Chiesa via dalla Juve: ok, il prezzo è giusto

Chiesa via dalla Juve è una delle infinite possibilità che potrebbero riguardare il futuro prossimo della società bianconera. Una soluzione estrema che i tifosi non accetterebbero a cuor leggero.

La vittoria di misura sul Lecce ha riportato uno spicchio di serenità in casa della Juventus. Il ritorno al gol di Dusan Vlahovic può essere un primo segnale incoraggiante in vista di un finale di stagione intenso, sotto tutti punti di vista.

Arrivare tra le prime quattro è tassativo, così come tentare di vincere l’Europa League. Queste sono le due strade che occorre percorrere fino alla fine. Dopo si dovranno tirare le somme di una stagione estremamente complessa, ma che ha anche “detto” chiaramente in quale misura la rosa bianconera dovrà essere sostanzialmente, e qualitativamente, modificata. Ecco quindi perché l’approdo alla prossima Champions League, in qualunque maniera dovesse avvenire, diventa fondamentale.

Sapendo di poter contare sugli introiti della più importante competizione europea la società potrebbe eliminare, fin da subito, l’ipotesi di una, o addirittura due, cessioni “pesanti”. Nel caso, invece, di una mancata qualificazione, magari anche dovuta ad una nuova penalizzazione o addirittura frutto di una decisione della UEFA, l’orizzonte del futuro immediato della Juventus si tingerebbe assai più di nero che di bianco. A quel punto almeno una cessione top diventerebbe inevitabile.

Chiesa via dalla Juve, ma quale il prezzo giusto?

Se tagli vi dovranno forzatamente essere, questi dovranno riguardare in parte gli ingaggi e, maggiormente, la voce cessioni. Fermo restando che diversi nominativi sono già presenti nella lista “uscite”, risulta evidente che i giocatori con i quali la Juventus può “fare cassa” siano pochissimi.

I nomi si riducono sostanzialmente a due: Dusan Vlahovic e Federico Chiesa. Sono stati gli acquisti più onerosi degli ultimi anni da parte della Juventus. Entrambi acquistati dalla Fiorentina, entrambi prospetti giovani, forti e di sicuro presente ed avvenire, nonostante anche loro abbiano avuto diverse problematiche da affrontare. Su Chiesa, da alcuni giorni, si stanno inseguendo voci che vorrebbero il Liverpool di Jurgen Klopp sulle tracce del noto figlio d’arte, nato a Genova. I Reds dovranno rimodulare il loro settore offensivo data la partenza di Firmino e Chiesa è il profilo ideale per il tecnico tedesco. E’ una trattativa che può essere avviata e a attorno a quale valutazione?

A quanto è dato sapere il Liverpool vorrebbe investire sul giovane talento italiano una somma attorno ai 38-40 milioni di euro. La Juventus valuterebbe invece il suo attaccante per una cifra pressoché doppia, tra i 75 e gli 80 milioni di euro. Cifre diverse, ma che comunque viaggiano verso una medesima direzione ovvero quella di una possibile, e sempre più probabile, cessione di Federico Chiesa. Ai tifosi interessa relativamente poco che vengano aggiustati i conti della società, soprattutto se questi conti devono essere sistemati attraverso la cessione dei giocatori più forti e rappresentativi. Anche questa è una valutazione su cui i dirigenti bianconeri dovranno riflettere.