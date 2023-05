Dia pronto al grande salto: lo prende una big di Serie A

Boulaye Dia sta facendo impazzire i tifosi della Salernitana: un top club di Serie A è pronto a prenderlo subito

Dopo aver realizzato uno splendido gol al ‘Diego Armando Maradona’ consentendo alla sua Salernitana di pareggiare con il Napoli e rinviare la festa scudetto dei tifosi partenopei, Boulaye Dia si è tolto un’altra immensa soddisfazione pur non riuscendo a regalare il successo alla sua squadra. Nell’ultimo turno di campionato, infatti, la Salernitana ha colto un altro pareggio che comunque la avvicina all’obiettivo salvezza viste le sconfitte di Spezia e Verona.

All’Arechi i campani allenati da Paulo Sousa sono stati bloccati sul 3-3 dalla Fiorentina di Italiano, bravi a riprendere per ben tre volte i padroni di casa. La Salernitana ha ora un vantaggio di otto punti sulle terzultime a cinque giornate dalla fine: la permanenza in Serie A è davvero vicina. Il mattatore del match è stato ancora una volta Boulaye Dia, autore di una straordinaria tripletta che ha esaltato il pubblico accorso all’Arechi.

Grazie a questa strepitosa prestazione l’attaccante senegalese è salito al terzo posto in classifica marcatori con 15 reti, dietro Lautaro Martinez (19 centri) e Victor Osimhen (21 reti). Dia non ha alcuna intenzione di fermarsi qui e i tifosi sperano di vedere altre prodezze in queste ultime 5 partite di campionato e magari anche il prossimo anno, ovviamente in Serie A.

Un big club di Serie A su Boulaye Dia: trattativa in corso

Tuttavia, l’impressione degli esperti di calciomercato è che l’eccellente stagione di Boulaye Dia richiamerà l’attenzione di molti big club in Italia e in Europa. La Salernitana ha prelevato la scorsa estate il giocatore dal Villarreal tramite la formula del prestito oneroso (un milione di euro la cifra spesa dai campani) e riscatto fissato a 12 milioni di euro.

Il direttore sportivo della Salernitana, Morgan De Sanctis, è stato chiaro: “Il primo luglio Dia sarà al 100% della Salernitana“, ha detto il ds, lasciando intendere che i campani riscatteranno il giocatore. Ma la Salernitana dovrà guardarsi dall’assalto di molte squadre che vorrebbero assicurarsi Dia per la prossima stagione.

Tra queste c’è il Milan, che ha assoluto bisogno di rafforzare il suo reparto avanzato. Maldini e Massara seguono da tempo l’attaccante di Paulo Sousa e vorrebbero davvero portarlo a Milanello già la prossima estate, in modo da regalare a Pioli una punta di spessore. Prima, però, il Diavolo ha bisogno di piazzare Divock Origi, che non è riuscito a convincere ed è pertanto destinato a lasciare i rossoneri. Il futuro di Dia sarà davvero a Milano?