Ilary Blasi-Totti, ennesimo colpo di scena: tutto pronto per l’addio

Ilary Blasi e Francesco Totti sono arrivati quasi alla fine del loro lungo percorso. I due sono ad un passo dall’addio definitivo con questa ultima novità

La presentatrice dell’Isola dei Famosi e l’ex capitano giallorosso hanno ormai voltato pagina nella loro vita privata. A livello sentimentale entrambi hanno intrapreso nuovi storie rispettivamente con Bastian Muller e Noemi Bocchi.

Loro sono stati l’emblema di un certo tipo di “coppia gossip” che tanto di moda andava all’inizio del nuovo millennio. La velina e il calciatore erano uno stereotipo dell’Italia dei primi anni 2000. I tabloid nostrani e stranieri hanno vissuto per tanto tempo sulle orme di Francesco Totti e Ilary Blasi, sempre bravi a mantenere alta la propria privacy.

Purtroppo per loro e per i numerosissimi fan che da sempre li seguono, la storia d’amore si è esaurita ormai da un paio d’anni, con un lungo strascico prima della separazione. Tra un addebito di responsabilità e l’altro, Totti e la Blasi hanno deciso di dire basta alla fine del 2021. In quel periodo, l’ex capitano della Roma aveva già conosciuto Noemi Bocchi, tramite delle partite di Padel. Una passione che è scoppiata subito dopo, tanto da arrivare ad una convivenza nel giro di circa un anno.

Dal canto suo Ilary non ha perso tempo, mettendosi con l’imprenditore tedesco Bastian Muller, di stanza a Francoforte. Nonostante la distanza e l’impossibilità di vivere insieme, le cose sembrano procedere nel migliore dei modi, con viaggi tra Milano e la Germania sempre più frequenti.

Ilary Blasi e Francesco Totti, ci sono di nuovo problemi legali: questa volta riguardano il centro sportivo della Longarina

La separazione tra Totti e la Blasi ha avuto nel corso di questi mesi parecchi strascichi, come ad esempio le vicende legate ai Rolex o alle borse firmate. Ora però, secondo quanto riportato dai colleghi del Corriere della Sera, ci sono altri particolari che hanno creato ancor maggiore attrito.

L’argomento in ballo riguarda il centro sportivo della Longarina, dove sorge la famosa Totti Soccer School, oltre a diversi campi di Padel. La struttura è di proprietà dell’ex calciatore ma è burocraticamente intestata a Silvia Blasi, la sorella di Ilary. Il giudice ha stabilito che la società Asd Longarina deve tornare nelle mani del legittimo proprietario e per questo ha ha emesso un’ordinanza di sfratto esecutiva.

Il tutto dovrà avvenire entro il 30 giugno prossimo. Dopo di che il tribunale si occuperà anche della morosità eventuale, visto che Totti aveva richiesto il pagamento di un affitto.