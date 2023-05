Morata in Serie A: ecco l’annuncio, colpo di scena e Juve tradita

La stagione con l’Atletico Madrid sta per concludersi, poi Alvaro Morata dovrà prendere le sue decisioni in merito ad un futuro incerto e che potrebbe anche riportarlo in Serie A. Spunta un annuncio

La scorsa estate Alvaro Morata ha chiuso la sua seconda avventura alla Juventus tornando all’Atletico Madrid per fine prestito. In Spagna il centravanti della nazionale ha provato a rilanciarsi senza quindi cambiare ulteriormente maglia. Una scelta rivelatasi giusta per l’ex juventino, che alla corte di Simeone, nonostante la concorrenza, è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, rimpinguando il proprio bottino di reti tra coppe e campionato.

Morata è riuscito infatti a mettere in campo finora la bellezza di 42 presenze con un complessivo di 15 gol e 3 assist, e rivelandosi un calciatore quindi piuttosto prezioso per le rotazioni offensive del ‘Cholo’. Il classe 1992 ha il contratto in scadenza a giugno 2024 con l’Atletico ed in estate potrebbe arrivare ad un nuovo cambio di scenario. Una situazione contrattuale, che unita alla concorrenza offensiva e ad eventuali nuovi innesti, potrebbe quindi far presagire un altro addio. A tal proposito non va accantonata l’ipotesi relativa ad un altro ritorno in Serie A. In Italia infatti Morata ha messo parte delle sue radici e sposato la bella Alice Campello.

Calciomercato Milan, Adani punta su due attaccanti per i rossoneri: mirino su Morata e Arnautovic

Tra le realtà a cui è stato accostato Morata, oltre alla ‘sua’ Juventus, che va in altre direzioni, c’è anche il Milan che di potenziare il reparto offensivo ne avrebbe estremo bisogno. I rossoneri necessitano di andare ad inserire alla corte di Pioli nuovi attaccanti viste le carte d’identità di Giroud e soprattutto Ibrahimovic, oltre al rendimento da dimenticare di Origi.

Il Milan potrebbe quindi rappresentare una realtà da esplorare per l’attaccante iberico, che ben conosce il campionato di Serie A. A tal proposito è arrivato anche un annuncio di Lele Adani in diretta sulla Bobo Tv, in cui ha parlato proprio della situazione offensiva del ‘Diavolo’: “Il Milan ne deve fare due di attaccanti… C’è quello al posto di Ibra, poi un altro che faccia il titolare. Per me il Milan dovrebbe fare Arnautovic e Morata e lasciar partire Origi“.

Via Origi e dentro sia Arnautovic che Morata: questo il suggerimento dell’ex difensore ed opinionista, che vede quindi nell’attacco un reparto da cambiare per il Milan. Pioli intanto dovrà prima di tutto chiudere al meglio la stagione.