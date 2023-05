Trattativa avanzata, la Roma lo soffia all’Inter

Lotta a due per il nuovo gioiello del calcio brasiliano, con i giallorossi che avrebbero messo la freccia ai danni dell’Inter

Un mercato creativo. Basato su un grande lavoro di scouting atto ad indviduare le nuove gemme nascoste del calcio mondiale, piuttosto che andare a caccia di navigati parametri zero da inserire in rosa per la formazione di un instant team. Che poi va bene solo se effettivamente vinci. Questo è ciò che si chiede, e che le società stesse starebbero provando faticosamente a percorrere, alle big del calcio italiano. Tutte alle prese con dei bilanci che non consentirebbero la partecipazione ad aste milionarie per i pezzi pregiati già militanti in Europa. E questo è quello che stanno facendo Roma e Inter, impegnate in una contesa per un talento esotico scovato Oltreoceano.

Il nuovo obiettivo, nel frattempo divenuto tutt’altro che economico coi suoi 20 milioni di valutazione che il suo club gli ha appiccicato addosso, è Marcos Leonardo, attaccante brasiliano che in questa stagione ha messo a segno 8 gol in 20 partite con la maglia del Santos. Agile e veloce, fisico distribuito su 174 cm di altezza, il classe 2003 ha destato l’interesse dei club italiani grazie alla sua annata da protagonista. Il club verdeoro lo ha blindato a sé con un contratto fino al 2026 in cui è presente una clausola di rescissione pari a 100 milioni. Attenzione però, l’affare potrebbe andare a buon fine per molto, molto meno.

Mourinho a tutta sul gioiello brasiliano: l’Inter sta a guardare

Come emerso dalle ultime indiscrezioni, anche lo Sporting CP si starebbe affacciando con interesse sul giovane talento. Ma la Roma sarebbe in vantaggio. Anche sull’Inter, a cui il giocatore sarebbe stato addirittura recentemente offerto da un intermediario di mercato. Di fronte ai tentennamenti del club di Viale della Liberazione, che sembrano simili in tutto e per tutto alle incertezze nella chiusura dell’affare Dybala, che i nerazzurri avevano in pugno, i giallorossi hanno rimontato.

La trattativa, sulla base di 20 milioni, tra il club capitolino e i rappresentanti della socetà brasileira sarebbero già in una fase avanzata. La Roma ha assoluta necessità di rimpinguare il reparto avanzato, stante la difficile stagione di Tammy Abraham e l’incertezza che regna sul futuro della stessa Joya argentina. Per ora i nerazzurri, che in estate saluteranno Lukaku e che devono ancora mettere nero su bianco il rinnovo di Edin Dzeko, restano a guardare. Nella speranza che nuovi rimpianti, simili a quelli emersi per il mancato arrivo del fuoriclasse ex Juve, non debbano poi diventare motivo di nervosismo tra i sempre severi tifosi della Beneamata.