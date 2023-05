Addio in una grande: la bandiera se ne va

Una big deve fare i conti con un addio davvero pesante. La decisione è praticamente nell’aria da giorni e i tifosi non sono felici per la scelta del club

Il problema non sono i risultati ma una visione non condivisa dell’organizzazione societaria, fino alla scelta dell’allenatore. Ora resta da capire chi potrà sostituirlo in un ruolo particolarmente delicato ed importante.

Una delle grandi del calcio europeo non sta attraversando un momento particolarmente brillante. Il Bayern Monaco ha lasciato la Champions League al livello dei quarti di finale, spazzato via dalla forza del Manchester City di Guardiola. In campionato al momento è tornato in vetta di un punto (62 a 61) scavalcando il Borussia Dortmund, reduce da un deludente pareggio contro il Bochum.

Tuchel sta cercando di portare a casa almeno la Bundesliga, per costruire al meglio il nuovo ciclo in vista della prossima stagione. Il suo arrivo poco più di un mese fa è stato come un fulmine a ciel sereno. Nagelsmann ha salutato Monaco di Baviera alla fine di marzo, non tanto per i risultati ottenuti quanto per il fallimento di un’idea di calcio e per un carattere troppo egocentrico, in uno spogliatoio zeppo di campioni.

I tifosi e gli stessi addetti ai lavori del Bayern Monaco hanno però puntato il dito più in su, pensando che i problemi di questa stagione non siano tutti riconducibili a chi sedeva in panchina ma a chi ha deciso di metterlo in quella posizione.

Il Bayern Monaco non ha ancora deciso: la posizione di Kahn è ancora in bilico

Il nome che era finito nel calderone delle polemiche è quello di Oliver Kahn. Lo storico ex portiere tedesco ha ricoperto per diversi anni il ruolo di CEO della società, con decisioni che non sempre sono andate a genio alla piazza. Una settimana fa era uscita con forza la notizia di un suo addio immediato dal Bayern Monaco ma a quanto pare non sembra essere ancora così sicuro che ciò possa avvenire.

Questo perché, secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport Germania, Florian Plettenberg, non ci sarebbero alternative valide per il ruolo di CEO. Il nome di un ex giocatore come possibile successore è molto improbabile. La data cruciale per prendere una decisione è quella del 30 maggio, quando ci sarà una riunione delle alte cariche del club. La decisione è comunque difficile, perché rinunciare ad una leggenda del club come Kahn non è poi così semplice.