Blanco le “canta” alla Roma: lo sfogo in musica del cantante

Blanco rimane sempre protagonista, in questo caso con la Roma presa in mezzo dalla verve del cantante tornato in hit parade grazie alla collaborazione con Mina

È davvero un fiume in piena Blanco, negli ultimi mesi è rimasto al centro dell’attenzione, dalla vittoria di Sanremo lo scorso anno a quanto accaduto recentemente c’è sempre spazio per analizzare le prestazioni del cantante italiano, diventando sempre più l’idolo delle giovanissime.

Blanco sempre più virale, ormai è diventato un personaggio affermato sia nel mondo della musica, ma anche in quello del calcio con le sue incursioni. D’altronde, i suoi trascorsi da calciatore sono stati anche discreti, era nelle giovanili della FeralpiSalò e ha festeggiato la storica promozione in Serie B del gruppo lombardo qualche settimana fa.

Non solo, ora ha spostato direttamente il mirino per quanto riguarda il calcio italiano. Blanco è intervenuto recentemente in una trasmissione televisiva, parlando direttamente della Roma e di quanto sta accadendo in questo finale di campionato, lasciando tutti a bocca aperta.

Blanco e la Roma, cos’è successo

Il giovane cantante italiano nelle sue ospitate televisive lascia sempre una traccia. Dirompente sempre e comunque, un po’ come quando nel febbraio scorso se la prese con tutte le rose del palco del festival: in questo caso, però, non ha distrutto nulla, anzi. Le ha… cantate alla Roma, nel vero senso della parola, facendosi coinvolgere nella trasmissione mattutina “Viva Rai 2”. È stato ospite da Fiorello e lo ha convinto a cantare l’inno della Roma.

Blanco è tifoso della Roma, cantare l’inno è stato così un momento coinvolgente della trasmissione, che va in onda nelle prime ore della mattina proprio in una piazza della Capitale. Blanco ha cantato l’inno classico di Antonello Venditti, che ormai ha fatto la storia della musica italiana e ha coinvolto il conduttore Fiorello, da sempre tifoso dell’Inter. Un modo anche per sdrammatizzare e portare il buon umore mattutino, mentre in campionato le due squadre si stanno contendendo un posto in Champions League.

Proprio Roma-Inter sarà il pezzo forte della prossima giornata di campionato. Sabato alle 18 Josè Mourinho affronterà il suo passato, mentre Blanco e Fiorello saranno allo stadio o davanti ai teleschermi per sfidare la loro squadra. Ripensando anche a quell’inno della Roma che coinvolto tutto lo studio e potrebbe portare un po’ di fortuna in più proprio alla squadra giallorossa.