Colpaccio Milan, la conferma in diretta: i dettagli

Il calciomercato del Milan pronto ad entrare nel vivo con un focus sul tanto atteso rinforzo in attacco: le ultime sul ‘Diavolo’

Ogni reparto non sta soddisfacendo: i rinforzi non hanno portato quel salto di qualità richiesto. Il mercato estivo potrebbe quindi riparare ad alcuni errori commessi. I vari Vranckx, De Ketelaere, Origi avrebbero dovuto garantire rotazioni maggiori e affidabili. E, così come accaduto con la Cremonese, il Milan non è la stessa squadra senza i suoi titolari.

Quello che desta maggiore preoccupazione è l’attacco, con il solo Olivier Giroud che ha fatto gli straordinari per tutto l’arco della stagione: il bomber francese ha bisogno di una alternativa che in questo anno è totalmente mancata. Ibrahimovic ha trascorso quasi tutto l’anno in infermeria con lo svedese che nelle prossime settimane deciderà il suo futuro. Rebic sembra un lontano parente di quello ammirato lo scorso anno, con il Wolfsburg fortemente interessato alle sue prestazioni… e poi c’è Origi, l’oggetto misterioso: arrivato a parametro zero dal Liverpool, conta più panchine che presenze nel Milan di Pioli. Maldini e Massara a questo punto necessitano di programmare il futuro per l’attacco che verrà, con l’allenatore rossonero che avrebbe chiesto maggiore affidabilità…

Milan, il nuovo attaccante dalla Ligue 1

L’ultimo nome finito nel mirino dell’area scouting rossonera è quello di Elye Wahi, centravanti di 19 anni protagonista assoluto e titolarissimo con la maglia del Montpellier. In Ligue 1 conta 29 presenze, con 13 gol e 5 assist all’attivo.

In diretta su TvPlay, Fabrizio Ferrari, agente FIFA, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sul mercato francese, visto che nelle ultime settimane è cresciuto l’appeal della Ligue 1, con il Milan che spesso ha pescato e attinto dalla Francia (i vari Maignan, Leao, Kalulu, Adli): “Ogni anno finisco il mercato provando a piazzare due o tre giocatori francesi. Ormai in Ligue 1 i giocatori sono moderni, è inevitabile trovare giocatori importanti, ma dobbiamo fare la lotta con le tedesche, le inglesi e così via. Ci sono tanti club in cui andare a pescare, bisogna essere veloci e decisi”.

Contratto in scadenza nel 2025, con una valutazione che si aggira già attorno ai 20/25 milioni di euro, il valore del 19enne francese è destinato a salire nei prossimi mesi. Il Milan proverà ad anticipare la concorrenza con l’obiettivo di portare in rossonero un prospetto importante e di indubbio talento…