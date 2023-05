Colpo inverosimile: Ibra via dal Milan per un’altra squadra italiana

Ibrahimovic sembra aver fatto il suo tempo al Milan, c’è un altro club italiano pronto a puntare sull’attaccante svedese. Ecco tutti i dettagli

Stagione piuttosto travagliata per il quarantunenne Zlatan Ibrahimovic che, in seguito all’operazione al ginocchio, è rimasto fermo per quasi un anno. Operatosi a maggio dell’anno scorso, dopo 260 giorni di stop e 30 partite perse, Ibra è tornato in campo appena lo scorso febbraio. Per poi finire nuovamente out per un doppio problema: alla coscia e al ginocchio.

Tutti motivi per i quali a giugno molto probabilmente il campione svedese lascerà il Milan a parametro zero. Il suo compito in terra meneghina potrebbe essere giunto al termine. Tornato in città a gennaio ha mantenuto la promessa di aiutare i rossoneri a vincere lo scudetto e ora che può dare il suo contributo anche in Champions League, dove il club di Stefano Pioli può giocarsi tantissimo, l’anno prossimo Ibrahimovic potrebbe pensare ad una nuova avventura.

Niente ritiro per il classe 1981 che a quanto pare ha ancora la voglia di dire la sua nel mondo del calcio e in particolar modo in Italia. In questa stagione Ibra ha giocato appena 4 partite dove è anche riuscito a segnare un goal. Bottino troppo magro per uno con la sua fame. Per questo lo svedese avrebbe già avviato i contatti con un nuovo club.

Ibrahimovic dal Milan al Monza: ecco il sostituto in rossonero

Futuro ancora in Serie A per Zlatan Ibrahimovic he secondo fonti francesi avrebbe già gettato le basi per un altro anno nel massimo campionato italiano. Colpo a costo zero che può andare in porto già nelle prossime settimane. Ad aver avuto un colloquio con il leggendario attaccante è stato il Monza.

A capo dei brianzoli ci sono alcune figure che Ibra conosce bene e che non disdegnerebbe riabbracciare nel rush finale della sua carriera. Silvio Berlusconi e Adriano Galliani sono pronti a ricongiungersi con uno dei loro calciatori più vicini. Trattativa già ipotizzata da tempo ma che prima di prendere piede era strettamente legata alla permanenza in Serie A dei biancorossi.

In caso di retrocessione, difficilmente ci sarebbero stati gli estremi per un accordo. Ora invece, per quanto inverosimile, il colpo può diventare realtà. Quando Berlusconi e Galliani si mettono in testa qualcosa, difficilmente cambiano idea. Tutto starà nel convincere Zlatan ad accettare quello che sarebbe a tutti gli effetti un ridimensionamento.

Cosa tutt’altro da escludere visti i quasi 42 anni del calciatore. Al di là dell’età, la condizione fisica di Ibra potrebbe non consentirgli di ricevere chissà quali offerte. Forse in terra straniera, ma l’avventura negli USA non lo ha appagato e piuttosto preferirebbe rimane in un campionato competitivo come quello italiano.

Per il parco attaccanti del futuro il Milan ha già in mente un piano: investire gli introiti incassati dalla Champions per affondare il colpo Jonathan David. Attaccante canadese classe 2000 attualmente di proprietà del Lille. Per il suo cartellino ci vogliono circa 40 milioni di euro.

Il profilo è tra i più interessanti in circolazione e visto che i rossoneri hanno già acquistato bene dal club francese, basti pensare a Mike Maignan, potrebbero tornare in affari con loro. Al suo fianco è già stato confermato Olivier Giroud. Sarà un calciomercato rovente quello che partirà a luglio.