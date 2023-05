Conte torna in Serie A: la rottura è insanabile

Il tencico salenitno potrebbe provare una nuova esperienza in una big di Serie A: la rottura è sempre più vicina

C’era una volta un tecnico brillante, combattivo, caustico. Un allenatore che quasi indirizzava le stesse domande dei giornalisti verso quello che si sarebbe voluto sentir chiedere. C’era un volta un tecnico che faceva muro contro il ‘nemico‘ assieme alla società, oltre che con i suoi giocatori. L’ultima gara di campionato della Roma, soprattutto il post-partita, ha restituito invece al pubblico un José Mourinho stanco, quasi rassegnato. La vena polemica è ovviamente ancora presente, ma sembra quasi emergere come inerzia rispetto alle stilettate lanciate durante l’anno. Quello che però ha sorpreso, nelle parole rilasciate tra le mura dell’U-Power Stadium, è la scollatura con la società. Una rottura che potrebbe essere insanabile.

Le parole contro l’arbitro Chiffi – definito il ‘peggiore mai visto su un campo di calcio‘ – e le frecciatine sulla proprietà – ‘che non vuole o non può dire niente sugli arbitri‘ – sono chiari segnali di un rapporto che sembra agli sgoccioli. E intanto i Friedkin riflettono. Iniziando a valutare dei profili alternativi al tecnico portoghese, mai così lontano dalla Roma come nelle ultime ore. Tra i papabili candidati alla successione dello ‘Special One’ ci sarebbe anche un tecnico italiano al momento disoccupato. E già accostato con insistenza alla Juve. Si tratta di Antonio Conte, che sogna un ritorno in Italia dopo la contraddittoria esperienza agli Spurs.

Conte e Mourinho: il futuro è legato a doppio filo

L’ex allenatore di Juve e Inter è anche nella ristretta cerchia di quei profili che il PSG sta vagliando con attenzione per il dopo Galtier. Nella short list è presente anche un certo Zinedine Zidane. E lo stesso Special One. Ecco che allora i destini di due tra i tecnici più amati dai tifosi delle squadre di cui prendono il comando, potrebbero incrociarsi. La Roma pensa a Conte , il PSG vuole Mou: il cerchio potrebbe chiudersi così, con un rimpasto di cui sarebbe interessante vedere gli effetti.

La realtà, a dire il vero, non è così semplice. Sono sempre più frequenti le indiscrezioni che vorrebbero Conte in procinto di prendersi una sorta di ‘anno sabbatico’ dopo la difficile situazione, anche di salute, vissuta negli ultimi mesi. Lo stipendio dell’ex Ct Azzurro poi, è di quelli un po’ oltre il budget fissato dalla proprietà americana del club capitolino. Le remore legate invece alla possibilità che Mourinho possa approdare al PSG sono legate alla sua impostazione tattica, che poco si adattrebbe ad una squadra costruita a trazione anteriore. L’esigente pubblico parigino, già sul piede di guerra per l’ennesima deludente annata, preferirebbe un tecnico che faccia anche divertire.