Dall’Inter ai bianconeri: tra i nerazzurri cala il gelo

Pubblico deluso, tradimento a colori bianconeri: il calciatore molto probabilmente se ne va a fine stagione. Ecco tutti i dettagli

L’Inter della stagione che verrà non sarà totalmente da ricostruire, ma il rischio è che si dovrà cambiare qualche pedina. Anche qualche calciatore di livello potrebbe andar via, visto che la richiesta per alcuni è davvero alta. L’arma a doppio taglio del raggiungimento della Semifinale di Champions League è tutta lì, gioia per il raggiungimento degli obiettivi stagionali ma anche calciatori messi in vetrina, con le big che potrebbero iniziare a chiamare.

Se dovesse rimanere, Simone Inzaghi sa già che potrebbe dover lavorare con un gruppo leggermente modificato, ma non è detto che non lo sia in meglio, perché se è vero che i nerazzurri potrebbero cedere, lo è anche il fatto che la società vuole vincere. In effetti, ci sono anche pezzi del puzzle che potrebbero essere cambiati perché con il tecnico non sono riusciti a trovare molto spazio e che sia per scelte dell’allenatore o per un loro stato di forma meno alto del previsto, le cose vanno aggiustare.

Addio Inter, cala il gelo: tradimento bianconero

Tra loro ad esempio, c’è il classe ’96, Denzel Dumfries, al suo secondo anno con la maglia dell’Inter. Se nella passata stagione era molto più presente dal 1′, soprattutto ora, nella seconda fase di stagione, è molto difficile vederlo da titolare, anche se spesso rientra nei cinque cambi effettuati dall’allenatore. Dumfries, potrebbe quindi già valutare qualche opportunità più congeniale, nonostante il contratto scada nel 2025.

La valutazione del calciatore è comunque ancora buona ed i nerazzurri potrebbero ricavarne buone entrate da sfruttare sul mercato, qualora si decidesse di interrompere la sua avventura a San Siro. Sembrerebbe che alcune squadre estere, memori soprattutto delle prestazioni della prima stagione interista, potrebbero chiedere informazioni sull’olandese. Ad ogni modo, in campionato anche in questa stagione il difensore esterno è riuscito a mettere a segno un gol ed anche sei assist.

Si dice addirittura che ci siano le migliori squadre inglesi in fila per accaparrarsi il cartellino del ragazzo. Chelsea, Manchester United, Tottenham ed anche Newcastle su di lui. E secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dall’estero, proprio il Newcastle sarebbe finito in vantaggio per arrivare al ventisettenne. Il difensore quindi, almeno ad oggi, potrebbe finire ai Magpies che sicuramente di calciatori di livello ne compreranno diversi, visto che non solo la nuova proprietà ha soldi da spendere, ma è anche probabile che i bianconeri a breve torneranno in Champions League. Dumfries è sulla lista.