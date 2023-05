Dybala via con Mou: scelta la nuova destinazione

Fantasista e tecnico della Roma vicini all’ambizioso progetto di rilancio europeo, ecco lo scenario che li allontanerebbe dal club giallorosso già dalla prossima stagione

Numeri da far impazzire il suo nuovo tifo dopo il tradimento subito da parte della Juventus, tra le cui file era diventato ormai un elemento marginale in seguito all’arrivo di Cristiano Ronaldo. Oggi Paulo Dybala è l’eroe di Roma. Della Roma. Di una squadra ritrovata già con la vittoria della passata edizione di Conference League grazie ai precetti dello ‘Special One’, José Mourinho, con cui il fantasista argentino è ormai in totale sintonia.

Quando esce dal terreno di gioco per un fastidio muscolare, tra i due sembra esserci persino empatia. Come a dire “ciò che senti tu lo sento anche io”. Una simbiosi perfetta che si sta traducendo in grandissime prestazioni in una stagione di redenzione completa, da assoluto protagonista. In 23 presenze Dybala è andato a segno per 11 volte, fornendo anche 7 preziosissimi assist. Soltanto in campionato. A cui andrebbero aggiunti, per dovere di cronaca, anche 4 gol e 1 assist nelle 9 presenze di Europa League. Insomma, i giallorossi sperano vivamente di trattenerlo ancora a lungo. Ma questa ipotesi non trova certezze. Perché la prossima estate tutto potrebbe cambiare ancora una volta. Per la sua carriera e quella del suo allenatore.

Calciomercato, Mourinho e Dybala verso il PSG: scenario incredibile

Mourinho è infatti uno degli allenatori presi di mira dal Paris Saint-Germain, deluso delle prestazioni dei suoi non tanto in campionato quanto soprattutto in Champions. Ad assumersi buona parte delle responsabilità della cattiva riuscita è Christophe Galtier, per il quale i giorni di permanenza sulla panchina del club capitolino sarebbero ormai contati.

Stando agli ultimi aggiornamenti di mercato, lo ‘Special One’ avrebbe già avuto modo di dialogare apertamente con il connazionale Luis Campos, già direttore sportivo del PSG, sulle possibilità di firma in estate. Seppur ancora basse, queste sarebbero alimentate soprattutto dal fatto che al contrario Tiago Pinto non sia riuscito a trovare ancora l’intesa sul rinnovo di contratto dell’allenatore portoghese in scadenza nel 2024.

Qualora l’incredibile scenario dovesse diventare realtà, Mourinho non temporeggerebbe un solo secondo pur di trascinare con sé Dybala. L’argentino potrebbe quindi prendere le redini del gioco di fantasia del PSG in sostituzione di Leo Messi, oggi grande escluso della formazione di Galtier per sanzione disciplinare interna e sempre nei pensieri del Barcellona per un clamoroso ritorno in blaugrana.