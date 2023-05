Elodie pazzesca al compleanno: la popstar senza freni con Andrea Iannone

Elodie sempre più scatenata, la cantante italiana sta diventando sempre più protagonista grazie alla sua musica e alla sua love story con Andrea Iannone

Un binomio tra musica e motori quello tra la popstar italiano e il motociclista, una coppia che sta prendendo sempre più piede e sta diventando seguitissima dagli appassionati. Elodie e Andrea Iannone infiammano così il web.

La coppia che va a gonfie vele e sta diventando sempre più amata dai loro followers. Il binomio tra Elodie e Andrea Iannone sta diventando sempre più forte, la cantante romana è sempre più innamorata del motociclista.

Per la popstar italiana spesso paragonata a Beyonce il momento sembra essere dorato. Le sue canzoni diventano sempre più delle hit e anche la partecipazione al festival di Sanremo ne ha confermato il potenziale. Tante soddisfazioni sul lavoro e anche in amore, insieme ad Andrea Iannone sono stati protagonisti, facendo letteralmente impazzire i loro fan.

Iannone e Elodie, una foto bomba

Andrea Iannone è pronto a tornare in pista, molto probabilmente ripartirà con la Ducati in Superbike e, prima del ritorno in sella, sta diventando sempre più presente nella vita di Elodie. Con la cantante ormai prosegue il rapporto con grande passione, le ultime foto pubblicate sui social lo confermano. L’occasione giusta è arrivata direttamente con il recente compleanno di Elodie, e il messaggio d’amore di Iannone. Tra i tanti scatti pubblicati su Instagram, ce n’è uno che ha fatto impazzire i followers del pilota e della cantante.

I due sono abbracciati, a dimostrazione di come il loro amore prosegue senza intoppi. Iannone ama sempre più Elodie, il messaggio dedicatole con la serie di scatti lo conferma: “Ti amo e ti stimo, sei immensa. Buon compleanno amore mio”. Una coppia nel mondo dello spettacolo, tra musica e moto, praticamente un esempio per tanti ragazzi che sognano così ad occhi aperti.

Elodie ha contraccambiato con un “Ti amo” che ha ricevuto più di mille like, e sono stati tanti i cuori per le foto della coppia potenzialmente visti da più di un milione di utenti, tra cui quello di Diletta Leotta, amica e presente alla festa del compleanno – come certifica Oggi – già con il pancione in bella vista. Quella tra Elodie e Iannone è una relazione che prosegue, i fan sono al loro fianco, mentre qualcuno rimpiange i rispettivi ex, Marracash e Belen.