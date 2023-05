Esclusa dall’Europa: arriva l’annuncio ufficiale

Tutti col fiato sospeso per quello che può succedere: i tifosi tremano per l’esclusione dall’Europa, ma l’annuncio ufficiale li tranquillizza

“Adesso il campionato si complica“, ha detto Stefano Pioli in conferenza stampa dopo Milan–Cremonese. L’ennesimo deludente pareggio a San Siro, dopo quelli contro Salernitana ed Empoli, è un guaio enorme per i rossoneri. Che adesso rischiano seriamente di non disputare la prossima Champions League.

L’unica alternativa al campionato è vincere l’edizione di quest’anno. Nel calcio niente è impossibile, è chiaro, ma le possibilità che il Milan diventi campione d’Europa sono davvero minime. Ecco perché diventa cruciale la sfida alla Lazio di sabato a San Siro. In caso di sconfitta, e conseguente vittoria di Juve e Inter, la corsa al quarto posto diventerebbe un Everest. Con lo Scudetto sul petto, Pioli rischia seriamente di chiudere al sesto o settimo posto, quindi senza Champions ma in Europa League – o addirittura Conference League. Sarebbe un disastro sportivo ed economico, con RedBird che dovrebbe per forza di cose rivedere i suoi piani. Cardinale non può dirsi soddisfatto del Milan, ma intanto si gode il Tolosa, l’altra squadra di cui il suo fondo è proprietario, che ha appena vinto la Coppa di Lega e quindi parteciperà alla prossima Europa League.

Tolosa escluso dall’Europa a causa del Milan? Annuncio ufficiale

Un tema molto caldo in questi ultimi giorni. Se il Milan dovesse c’entrare l’Europa, per i francesi potrebbe essere un problema poiché per regole UEFA due squadre con la stessa proprietà non possono partecipare alla stessa competizione. Ma nelle ultime ore è arrivato un annuncio ufficiale che ha tranquillizzato tutti.

Olivier Jaubert, direttore generale del Tolosa, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport per chiarire una volta per tutte che “Non c’è alcun problema, giocheremo l’Europa League. Secondo voi chi guida il club non ci ha già pensato? Hanno in mano il dossier da tempo e Comolli ci ha assicurato che è tutto a posto. Abbiamo inviato i nostri documenti all’UEFA per la licenza, siamo pronti per i sorteggi di Monaco. Se avranno domande, risponderemo“. Molto probabilmente RedBird avrà fatto leva su un precedente molto importante: il caso Lipsia e Salisburgo.

Le due squadre sono gestite da RedBull e, nell’edizione della Champions League 2017-2018, hanno chiesto e ottenuto dalla UEFA la possibilità di disputare entrambe la competizione. La regola è stata “aggirata” poiché soltanto i tedeschi sono strettamente riconducibili alla nota azienda, mentre il club austriaco è considerato solo un impegno di sponsorizzazione. La realtà è diversa, ma l’UEFA ha accettato il ricorso e le due squadre hanno giocato regolarmente il torneo. Lo stesso, quindi, se dovesse succedere, varrà anche per Milan e Tolosa.