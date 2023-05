Il top è minuscolo: Cristina Buccino lascia senza parole

Cristina Buccino torna protagonista con nuove foto che mostrano la sua linea e apprezzate dai suoi tre milioni di followers su Instagram

La showgirl di Castrovillari mostra un fisico perfetto, è stata al centro delle attenzioni… in maniera indiretta per un gossip clamoroso che l’ha vista coinvolta negli ultimi tempi. E a cui sembra rispondere con foto da urlo per la gioia di quanti la seguono sui canali social.

Cristina Buccino resta sempre una delle donne dello spettacolo italiano più seguite. La 37enne è stata suo malgrado protagonista dello sfogo della moglie di Lucas Hernandez che… le avrebbe regalato il marito, stando al clamoroso post di Amelia Llorente.

Un gossip che fa ancora discutere, mentre i suoi followers sono ora scatenati dopo le ultime foto pubblicate dalla modella. Foto che dimostrano uno stato di forma importante, che vanno quasi a cancellare le ultime polemiche che hanno reso la Buccino, se vogliamo, ancora più popolare.

Cristina Buccino, ecco le foto da urlo

La carriera di Cristina Buccino è partita dalla Rai, in molti la ricordano all’Eredità di Carlo Conti come valletta, passando poi per un genere decisamente più leggero con la partecipazione all’Isola dei famosi. Ha scalato i social con la sua avvenenza, tanto da essere una delle cento persone più seguite d’Italia e un buon seguito hanno anche le sorelle, con le quali ha creato una linea di bellezza. E rimanendo in tema, le ultime foto caricate su Instagram hanno lasciato senza fiato i suoi fan.

Fisico asciutto e voglia di mettersi in mostra per Cristina Buccino, che sta ricevendo molti complimenti dai suoi sostenitori on line. Lungo l’elenco degli apprezzamenti del pubblico maschile, che in passato ha invidiato quanti sono stati legati sentimentalmente alla showgirl, come nel caso del figlio di Gigi D’Alessio. Restando in tema calcistico non è solo l’amicizia con Lucas Hernandez ed essere chiacchierata, in passato si era parlato anche di un Cristiano Ronaldo particolarmente invaghito della ragazza calabrese.

La showgirl prosegue intanto per la sua strada, l’apprezzamento dei fan rimane forte. Follower che, per altro, la difendono per bene dalle accuse di un eccessivo ricorso alla chirurgia estetica. In passato Cristina Buccino ha ammesso di aver ritoccato il seno, ma di non essere intervenuta sulle altre parti del corpo. Così, la forma fisica è tutto merito dell’esercizio fisico e delle doti di madre natura.