Il vestito sta per esplodere: Giulia De Lellis ha esagerato

L’ennesima foto di Giulia De Lellis ha tolto ancora una volta le parole di bocca ai suoi follower. Altra foto da urlo, altra corsa

Ultimamente la bella Giulia De Lellis è infermabile. Sarà l’estate ormai alle porte, sarà il caldo che inizia ad avvicinarsi con fare minaccioso, ma la nota influencer non vuole proprio saperne di arretrare. I passi indietro lei non sa minimamente cosa siano, né tantomeno cosa vogliano dire. Così ha saggiamente deciso di pubblicare l’ennesimo scatto da paura.

Il suo periodo di attività sui social è più produttivo che mai. Ogni giorno i post sul suo profilo si sprecano, riuscendo a stupire i suoi seguaci ogni volta che decide di premere il tasto “pubblica”. I social ultimamente per lei non sono l’unica soddisfazione, per quanto facciano attivamente parte della sua vita lavorativa già da tanti anni ormai. Ultimamente si trova in Spagna, benché la ragione di questo viaggio sia ancora sconosciuta. Che sia un viaggio di lavoro? Oppure una vacanza di piacere? Al momento non è dato saperlo. L’unica cosa che conta è che la sua produttività non è affatto venuta a mancare, anzi. In un certo senso è pure incrementata, benché intuirlo fosse piuttosto facile visto il periodo.

Di recente ha deciso di lanciare un suo progetto personale nel settore del beauty, grazie al prodotto “Audrer”. Si tratta appunto di un brand che porta lei come principale figura rappresentativa, ed è attualmente in vendita su numerose piattaforme. Sostanzialmente è un set di prodotti per la propria skincare routine. Dopo anni di studi e di ricerche coadiuvate da professionisti di ogni genere, la bella influencer è pronta per sbarcare il lunario. A distanza di poche ore dal lancio ufficiale ci sono già dei feedback positivi, il che è incredibile se si considera che è un brand neonato. Non solo i social la tengono occupata dunque, ma c’è anche dell’altro.

Per fortuna, però, questa nuova strada professionale non le ha tolto dalla testa le priorità. Ovvero allietare il suo pubblico con delle foto da urlo: vedere per credere.

Giulia De Lellis fa impazzire tutti: fan ammutoliti

Quando si vedono certe foto ogni parola diventa di conseguenza superflua. I fan di Giulia De Lellis conoscono bene questa sensazione, avendola vista numerose volte in certe vesti. Quella che si vedrà a breve è una posa tutto sommato innocente. Ma con un corpo del genere non è un concetto che può valere. Le basta davvero poco per provocare simili reazioni.

La cornice spagnola mostra ai fan una Giulia rilassata, che si sta godendo il viaggio. Forse per vacanza o per lavoro, ma come accennato sopra non è dato saperlo. A prescindere dallo scopo del post, è fondamentale capire che non le sia servito ricorrere a chissà quali sforzi per essere bella e sensuale. Lo è di natura, e non serve impegnarsi per dimostrarlo ai propri sostenitori. Un vestito in procinto di esplodere è tutto ciò che le basta per lasciare tutti col fiato corto.