Irrompe l’Arsenal, colpo dalla Juve: bianconeri spacciati

I tifosi juventini si stanno rassegnando a dover dire addio ad uno dei migliori giocatori di questa stagione: andrà all’Arsenal. Ecco tutti i dettagli

La stagione 2022-2023 è stata senza dubbio una delle più tormentate della storia juventina, tra le tante problematiche in campo e le vicissitudini giudiziarie che porteranno quasi certamente a penalizzazioni in classifica. Tuttavia, nonostante una situazione così complicata, i bianconeri hanno comunque la grande occasione di giocarsi una semifinale europea con l’obiettivo di tornare a disputare una finale.

La Juve, infatti, è attesa dalla sfida con il Siviglia in Europa League e i tifosi sperano di raggiungere l’ultimo atto della competizione, a Budapest. Un’eventuale vittoria in Europa League consentirebbe alla Juventus di salvare la stagione e anche di accedere in Champions, ‘bypassando’ così le probabili penalizzazioni in classifica (anche se poi bisognerebbe capire cosa deciderà di fare la UEFA in merito).

In attesa di capire cosa accadrà in questo mese di maggio, la dirigenza juventina lavora già per il prossimo anno con l’obiettivo di rinforzare una rosa che dovrà necessariamente essere rinnovata. Sono tanti, infatti, i giocatori che lasceranno la Juventus a fine stagione. Tra questi ci sono i calciatori in scadenza, tra cui Alex Sandro e Cuadrado, con il secondo che non rinnoverà l’intesa con i bianconeri liberandosi così a parametro zero.

Il titolare saluta la Juve: pronta l’offerta dell’Arsenal

L’altro giocatore in scadenza di contratto è Adrien Rabiot, che sta disputando quella che è senza ombra di dubbio la sua migliore stagione a Torino. Attualmente il centrocampista francese è il miglior marcatore stagionale di Madama con 11 centri. La sua crescita sta convincendo la Juve a provare ad offrire a Rabiot un rinnovo di contratto a cifre più basse rispetto a quelle attuali.

Le finanze della Juventus sono in rosso e i vertici bianconeri vorrebbero abbassare lo stipendio di 7 milioni di euro percepito dal Nazionale francese. Rabiot non disdegnerebbe l’idea di rimanere a Torino, ma le sirene della Premier League diventano ogni giorno più forti. In particolare, sul centrocampista di Allegri è piombato da tempo l’Arsenal, che avrà a disposizione un importante tesoretto da spendere in vista della prossima sessione di mercato (si parla di circa 225 milioni di euro).

I Gunners non avrebbero problemi ad accontentare le richieste di mamma Veronique, procuratrice di Adrien Rabiot, offrendo al giocatore anche una cifra più alta rispetto ai 7 milioni di euro garantiti dalla Juventus. Oltre a Rabiot, l’Arsenal sembra disposto a fare un tentativo anche per Dusan Vlahovic.