Juve saccheggiata: una stella svuota l’armadietto

La Juventus può perdere uno dei suoi top player, l’avanzata decisa di un club estero può strappare una stella dei bianconeri

Il calciomercato muove già le sue prime mosse, i bianconeri potrebbero fare un sacrificio eccellente che possa servire per il bilancio. Un big è il maggiore indiziato per lasciare la Juve, una partenza non facile da digerire per i tifosi.

L’eventuale mancata partecipazione alla prossima Champions League potrebbe essere un altro grande campanello d’allarme per la Juventus. In classifica la terza piazza attuale non lascia tranquilli, gli esiti della giustizia sportiva possono ribaltare ancora una volta la graduatoria.

Lavorare con incertezza sul futuro non è facile nemmeno per i calciatori bianconeri, in tanti già pensano alla loro prossima meta, qualcuno può svincolarsi e altri possono essere acquistati. In particolare, c’è un big della Juve che potrebbe approfittarne per un’altra esperienza, allontanandosi dal clima bianconero per vivere una nuova avventura sportiva da titolarissimo.

Juve, pronto l’addio per un big

I bianconeri, senza Champions, perderebbero una grande fonte di introiti, ma anche agguantando il piazzamento europeo potrebbero avere bisogno di denaro. Il bilancio non è ancora migliorato al tal punto da escludere una cessione, migliorare i conti è una priorità per la nuova dirigenza. Non sarà rifiutata nessuna grande offerta, nessuno sarà intoccabile e questo ragionamento coinvolge quanti erano stati comprati per costruire un nuovo ciclo. La Juve ora pensa alla cessione di Bremer, secondo Fichajes.net c’è il Tottenham in prima fila per l’acquisto.

Un colpo di scena importante, il brasiliano era passato da una sponda all’altra di Torino circa dodici mesi fa. Pagato più di 40 milioni di euro, potrebbe essere ceduto a 60-70 mln, il Tottenham non avrebbe problemi a investire questa somma, considerando anche il rapporto tra i due club, che negli ultimi tempi hanno concretizzato gli affari Kulusevski e Bentancur. In Premier League mancano centrali affidabili, Bremer sarebbe l’ideale in mezzo agli Spurs con Romero e Dier in campo.

La partenza di Bremer sarebbe un duro colpo per la difesa bianconera, ma una cifra del genere difficilmente sarebbe rifiutata. Il centrale brasiliano si trova bene alla Juve e, al di là di qualche passaggio a vuoto (la gara di Napoli soprattutto) è entrato nei meccanismi bianconeri con buona convinzione. La cessione di Bremer sarebbe un duro colpo per i tifosi, già affezionati a un calciatore decisivo in area piccola sia da difensore che andando a colpire di testa in proiezione offensiva.