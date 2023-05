Juventus, scelto il sostituto di De Sciglio: che colpo a destra

La Juventus ha individuato il sostituto di Mattia De Sciglio sulla fascia destra di difesa: si tratta di un vero e proprio colpo da parte della società bianconera

L’infortunio capitato a Mattia De Sciglio nella partita vinta contro il Lecce è fin troppo serio. Per il terzino, infatti, la stagione in bianconera è terminata qui. Quella contro i salentini, molto probabilmente, potrebbe essere stata l’ultima con la casacca bianconera.

Ed è per questo motivo che la dirigenza non ha intenzione di perdere tempo. Già ha individuato il suo possibile sostituto su quella fascia. Si tratta di un grandissimo colpo: il campione è pronto ad arrivare nel nostro campionato.

La Juventus saluta De Sciglio: che colpo dalla Premier League

Un vero e proprio colpo di mercato potrebbe essere quello della Juventus. L’obiettivo principale è quello di cercare un nuovo terzino destro. Oltre al partente Juan Cuadrado (non rinnoverà il contratto con la ‘Vecchia Signora’), spunta anche il nome di Mattia De Sciglio. Il calciatore, molto coccolato da Allegri, potrebbe seriamente fare le valigie alla fine di questa stagione. In questi ultimi giorni si sta sentendo molto parlare di lui per via di un infortunio molto serio. Lesione al legamento crociato anteriore. Tanto è vero che è andato subito sotto ai ferri.

Il sostituto è pronto ad arrivare dalla Premier League. Un calciatore in uscita direttamente da una delle squadre più forti in Europa come il Manchester City. Si tratta di Kyle Walker, terzino della nazionale inglese. Fino a questo momento della stagione ha totalizzato 30 presenze (in tutte le competizioni in cui i Citizens partecipano). La maggior parte di queste, però, partendo dalla panchina. Solamente un assist e nulla più per l’inglese che non ha particolarmente brillato. Nonostante il contratto vada in scadenza il 30 giugno del 2024, non è da escludere una sua possibile partenza a partite dalla prossima sessione estiva.

Il calciatore è finito nella lista dei desideri da parte del club bianconero che lo vorrebbe portare a Torino. Il suo cartellino si aggira intorno ai 15 milioni di euro. La Juventus spera in qualche importante sconto da parte della società inglese. Anche se, a preoccupare principalmente la dirigenza, è l’ingaggio da parte dell’atleta. Si parla di almeno 7 milioni di euro all’anno: decisamente troppe per le casse del club che chiedere al giocatore un “piccolo” sacrificio economico. Allegri potrebbe dare, molto presto, il suo “via libera” per il possibile acquisto.