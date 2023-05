Milan choc: big via a sorpresa, vola in Premier

Un clamoroso scenario estivo per il Milan di Stefano Pioli: così il big, a sorpresa, può essere ceduto nelle prossime settimane

Il cammino del Milan in campionato ha recentemente visto una doppia battuta d’arresto che può complicare, forse in modo irrimediabile, le possibilità che i rossoneri si qualifichino alla prossima Champions League.

Rientrare tra le prime quattro in Serie A appare sempre più come un’impresa, sia per la folta e agguerrita concorrenza che rivaleggia coi rossoneri sia per il rendimento claudicante degli uomini allenati da Stefano Pioli. Servirà svoltare il prima possibile, con un chiodo fisso alla finestra che – forse – inconsciamente sta influenzando il rendimento dell’undici rossonero. Si parla ovviamente dell’imminente semifinale di Champions League con l’Inter. Per la gara d’andata il tutto esaurito è stato già annunciato da ormai da diversi giorni.

Il Milan, che disputerà la prima in ‘casa’ davanti ad un mare di tifosi rossoneri, punterà ad ottenere un risultato che ormai da sedici anni manca al club di via Aldo Rossi. La finale di Champions contro una tra Real Madrid e Manchester City rimane un sogno ad occhi aperti per il ‘Diavolo’ dopo l’impresa nei quarti che ha messo in ginocchio il Napoli campione d’Italia. Ma intanto ciò che più preme a Maldini e Massara è la programmazione del prossimo anno che, inevitabilmente, passerà dalla sessione estiva di calciomercato.

Milan, attento: scippo in difesa

Un mercato nel quale il Milan dovrà fare grande attenzione, viste che non tutte le scelte compiute un anno fa hanno riportato i risultati sperati. In primis De Ketelaere, evancescente e mai incisivo in questa sua prima stagione a Milanello. Cambiamenti importanti arriveranno certamente in attacco dove Ibrahimovic dovrebbe dire addio.

Il gigante di Malmoe è in scadenza a fine giugno e l’ipotesi ritiro è sempre più pressante, mentre Origi non ha convinto e partendo porterebbe una plusvalenza al ‘Diavolo’. La sorpresa che i tifosi del Milan sicuramente non considereranno piacevole, può invece riguardare la difesa ed un pilastro di Pioli in particolare. Fikayo Tomori, si sa, piace da tempo al PSG che a caccia di centrali di livello assoluto hanno messo il nazionale inglese in cima alla lista per potenziare la squadra e puntare alla prossima Champions League. Ma la società di Al-Khelaifi non è la sola a puntare dritto verso il 25enne che ormai da due anni e mezzo ha conquistato tutti al Milan.

Secondo quanto riferito da ’90Min’, infatti, il Liverpool sarebbe uno dei club maggiormente interessati a farsi avanti per strappare Tomori al Milan. La squadra di Jurgen Klopp è reduce da un’annata disastrosa ed è per questo motivo che l’ex Chelsea sarebbe considerato il perfetto compagno di reparto per van Dijk. Nonostante l’esplosione di Thiaw e Kalulu, però, il Milan proverà ad alzare un muro e a tenersi stretto il baluardo che quest’anno ha accumulato 38 presenze con 1 gol all’attivo.