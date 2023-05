Napoli-Fiorentina, infortunio per il big: salta la sfida

Napoli e Fiorentina vogliono chiudere al meglio la loro stagione. Ma un big potrebbe saltare il big match per un infortunio. Ecco le sue condizioni.

Il Napoli ha festeggiato lo Scudetto, ma ora la testa è sicuramente al campo per chiudere al meglio la stagione. Mancano ancora cinque partite e sicuramente l’obiettivo è quello di fare il meglio possibile almeno in casa dove davanti al proprio pubblico non si vuole sfigurare. Di fronte, però, in questo turno c’è una squadra ambiziosa e insidiosa come la Fiorentina di Italiano.

Il match tra Napoli e Fiorentina, però, potrebbe vedere uno dei big non in campo per infortunio. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore, ma le sensazioni non positive ed alla fine si potrebbe decidere di non rischiarlo.

Napoli-Fiorentina: tegola per il tecnico, salta la sfida

Per questo finale di stagione sia Napoli che Fiorentina sperano di poter contare su tutti i giocatori. Solo in questo modo si possono raggiungere gli obiettivi sperati e naturalmente chiudere al meglio la stagione. Lo scontro del Maradona è sicuramente molto importante considerando che i partenopei sono pronti a festeggiare lo Scudetto con i propri tifosi e i toscani proveranno a rovinare la festa e ottenere un risultato di prestigio dopo un periodo non facile.

Ma Napoli e Fiorentina non potrebbe vedere in campo Cabral. L’attaccante della Fiorentina, secondo quanto riferito da Radio Bruno, ha lasciato l’allenamento odierno per una botta e quindi il rischio è quello che non venga convocato per infortunio. La Viola ha la Conference League settimana prossima e in questo momento l’obiettivo in campionato è quello di non provocare altri problemi e quindi si potrebbe puntare su Jovic.

Non una buona notizia considerando quanto di buono fatto da Cabral in questo momento della stagione. Ma sicuramente l’obiettivo è quello di recuperarlo per la partita contro il Basilea e quindi non ci saranno rischi almeno per il momento.

Infortunio Cabral: i tempi di recupero

I tempi di recupero di Cabral per il momento non si conoscono. L’ipotesi di questo infortunio, come detto in precedenza, è semplicemente quello di una botta e quindi con il Basilea quasi certamente sarà in campo. Contro il Napoli saranno ancora diversi i punti da chiarire e nelle prossime ore si avrà un quadro più chiaro.

Sicuramente bisognerà capire come reagirà il suo corpo. La speranza, vedendo anche il suo stato di forma, è sicuramente quello di averlo a disposizione, ma non si vuole aggravare l’infortunio e quindi non possiamo escludere una panchina e addirittura una non convocazione.