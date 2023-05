Regalo promozione: lo manda Mourinho

La Roma sta monitorando un difensore: il calciatore potrebbe arrivare alla corte di Mourinho e poi essere girato ad una squadra di bassa classifica

La stagione della Roma si gioca tutta nel mese di maggio. I giallorossi sono ancora in lotta per il quarto posto, ma soprattutto ci sarà la semifinale di Europa League contro il Bayer Leverkusen. La squadra di Mourinho vuole conquistare la seconda finale europea consecutiva dopo quella dell’anno scorso a Tirana contro il Feyenoord. La situazione non è delle migliori a causa dei tantissimi problemi fisici. Nelle ultime settimane si sono aggiunti alla lista degli indisponibili Dybala, Llorente, Kumbulla, Wijnaldum, Belotti, Smalling e El Shaarawy. Una serie di sfortunati eventi che ha dimezzato la rosa a disposizione dello Special One. Piano piano torneranno tutti per il tour de force di maggio.

Tiene banco il futuro di Mourinho che ancora non ha avuto un confronto diretto con i Friedkin. Senza qualificazione in Champions potrebbe decidere di andare via. Adesso è concentrato sul campionato e sulla coppa. In Serie A la stagione non è andata come sperava e rischia di rimanere fuori di nuovo dai primi 4 posti. Il Napoli è diventato ufficialmente campione d’Italia. La Lazio occupa stabilmente il secondo posto ed è tornata anche la Juventus dopo aver ripreso i 15 punti. Inoltre sono tornate alla carica le milanesi e l’Atalanta. Per il prossimo anno Pinto si inizia già a guardare intorno per costruire una squadra che possa lottare su più fronti.

Roma, Pinto ha messo gli occhi su un classe 2004

Oltre al tour de force di questo finale di stagione, la Roma sta continuando a lavorare per la prossima finestra di mercato estiva. Come riportato da Foot Mercato, il club giallorosso avrebbe messo gli occhi su Madiou Keita, difensore centrale di piede mancino della formazione B dell’Auxerre. Il guineano classe 2004 ha il contratto in scadenza il prossimo giugno ed è stato recentemente proposto al club giallorosso che sta monitorando con attenzione le sue prestazioni.

La Roma potrebbe girarlo in prestito al Frosinone. La squadra di Grosso ha conquistato la promozione in Serie A e adesso pensa già al futuro. Servono rinforzi per mantenere la categoria. La squadra laziale non è mai riuscita a salvarsi nel massimo campionato. I giallorossi potrebbe cedere in prestito Keita per farlo crescere e poi farlo tornare. Mourinho si aspetta dei colpi diversi per la prossima stagione e vuole calciatori già pronti.