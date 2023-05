Sabrina Salerno esplosiva: la canottiera non la contiene

Sabrina Salerno sempre più scatenata nei suoi scatti, la cantante e showgirl manda in visibilio i suoi fan: le basta davvero poco

E’ un periodo davvero molto intenso ma anche denso di grandissime soddisfazioni per la fantastica Sabrina Salerno. La cantante e showgirl si conferma per l’ennesima volta una delle presenze più amate dal grande pubblico nel mondo dello spettacolo.

Un volto femminile che varie generazioni hanno imparato a conoscere ed amare e che sa sempre come attirare l’attenzione in maniera indescrivibile. Dagli anni Ottanta ad oggi, assolutamente nulla sembra essere cambiato.

Sabrina Salerno, la missione di conquista dell’Europa prosegue

Sul palco e in generale in ogni occasione, Sabrina ha mantenuto la sua incontenibile verve e gioia di vivere, nonché il suo fascino esuberante e verace che la caratterizza da sempre. Nonostante il trascorrere degli anni.

A 55 anni, compiuti a marzo, Sabrina sembra davvero più in forma che mai. Ai suoi scatti è davvero difficile resistere, chiedere per informazioni a chi la segue assiduamente sui social e non solo. La Salerno è celebre non soltanto in Italia, ma anche nel resto d’Europa, incarnando un ideale di femminilità e sensualità esplosiva con pochissimi eguali.

Non a caso, il suo tour all’estero sta riscuotendo un successo notevole. Sabrina sta attraversando tutta la Francia, con qualche tappa in Svizzera e Spagna, e dovunque vada per lei c’è il pienone. La cosa, naturalmente, non stupisce. Sabrina ne avrà ancora per qualche settimana, in cui continuerà ad attirare le ovazioni da parte del pubblico. Prima di tuffarsi in una estate da protagonista su Instagram, come di consueto.

Sabrina Salerno, canotta aderente e il pantalone ancora di più: il web in delirio per lei

Sul suo seguitissimo e aggiornatissimo profilo social, sta documentando il suo lungo viaggio tra le città francesi. A breve, altre tre date in rapidissima successione, alle quali si prepara a modo suo.

Il tris di scatti dell’ultimo post ci dimostra per l’ennesima volta quanto a Sabrina basti pochissimo per infiammare la platea. In canotta aderente e in jeans, regala spettacolo, curve sensazionali che quasi bucano lo schermo e fanno innamorare al primo sguardo. La reazione del suo milione e 300 mila followers è scontata: i commenti sono estasiati, la valanga di like arriva puntuale e meritata. Tutti pazzi per Sabrina, come sempre.