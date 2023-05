Sampdoria: corsa contro il tempo, arriva una nuova offerta

In casa Sampdoria è iniziata una corsa contro il tempo per la cessione della società. E una nuova offerta sembra essere pronta ormai ad arrivare.

Se la retrocessione è ormai certezza, in casa Sampdoria il futuro continua ad essere una incognita. I tifosi sperano di poter ripartire dalla Serie B, ma il fallimento è sempre dietro l’angolo e nelle ultime ore si sta parlando molto di una vera e propria corsa contro il tempo per arrivare ad una soluzione.

Secondo quanto riferito da Il Secolo XIX, nelle prossime ore la Sampdoria potrebbe ricevere una nuova proposta di acquisto. Un passaggio fondamentale per provare a ripartire dalla B o al massimo dalla C ed evitare l’incubo dilettanti.

Sampdoria: fallimento ad un passo, c’è una possibilità

In casa Sampdoria il fallimento sembra essere ad un passo anche se una possibilità esiste e le prossime settimane in questo senso saranno fondamentali. La deadline, come vi abbiamo spiegato in più di un’occasione, è il 20 giugno. Entro quel giorno la società doriana dovrà aver completato tutti i passaggi per consentire alla nuova proprietà di prendere il controllo, pagare tutti i debiti e naturalmente provare a ripartire dalla Serie B. Una situazione non semplice, ma ora con la nuova proposta può cambiare tutto.

Stando alle ultime informazioni, Barnaba ha incontrato anche Garrone ed ora è pronto a mettere sul piatto una proposta importante per acquistare la parte sportiva della Sampdoria. L’ostacolo a quanto sembra è rappresentato sempre da Ferrero. Il finanziere romano non ha nessuna intenzione di trattare con lui e l’imprenditore non pensa ad un passo indietro. Una situazione, quindi, non complicata da risolvere, ma alla fine dovrebbe prevalere il bene della società.

Barnaba, comunque, potrebbe ragionare anche di acquistarla in Serie D e fare un progetto che nel giro di tre o quattro anni riporta la Sampdoria dove merita. Naturalmente non è facile e per questo motivo vedremo cosa succederà nei prossimi giorni.

Ultime Sampdoria: la contestazione dei tifosi

Intanto, la situazione della Sampdoria ha portato al limite la pazienza dei tifosi, che nella giornata odierna hanno raggiunto Milano per protestare contro alcuni presidenti. Il più contestato è stato Lotito. Il numero uno della Lazio è stato anche ‘colpito’ da alcune banconote finte.

Insomma, un quadro non assolutamente semplice ed ora si teme per quello che potrebbe succedere in campo in queste ultime giornate. Per questo motivo Barnaba è pronto a presentare una nuova offerta per acquistare la Sampdoria e rilanciare il club.