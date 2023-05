Dall’Inter alla Juventus, la provocazione di Marotta

La Juventus vuole pescare in casa Inter un rinforzo per la prossima stagione: le parole di Beppe Marotta sono però tutte un programma

I bianconeri hanno individuato un profilo che potrebbe fare al caso loro, ma c’è da convincere i nerazzurri a lasciarlo andare a condizioni vantaggiose. L’amministratore delegato dell’Inter lancia una provocazione.

La Juventus e l’Inter si sono da poco affrontate a livello di semifinale in Coppa Italia, con i nerazzurri che hanno avuto la meglio al ritorno per 1-0, grazie ad un bel gol di Di Marco. Il pareggio dell’andata per 1-1 (Cuadrado-Lukaku) aveva lasciato tutto aperto e alla fine i ragazzi di Inzaghi sono stati più bravi davanti al proprio pubblico.

Allegri si deve leccare le ferite e pensare solo al campionato, dove sempre con i nerazzurri si sta giocando un posto tra le prime quattro (ci sono anche Lazio, Milan, Atalanta e Roma in bagarre). Al di là dell’aspetto sportivo legato al campo, dalle parti della Continassa si inizia anche a pensare al mercato e alla rifondazione che vogliono mettere in atto Federico Cherubini e Francesco Calvo. Dal possibile cambio dell’allenatore al ringiovanimento della rosa, fino a qualche innesto di qualità mirato.

La Juventus punta Brozovic: l’Inter tiene duro e rilancia per un clamoroso scambio

Tra i nomi che da tempo piacciono alla dirigenza bianconera, ce n’è uno che milita proprio nell’Inter e che ha fatto le fortune dei nerazzurri negli ultimi anni. Marcelo Brozovic, soprannominato “Epic”, era inamovibile nella squadra titolare di Conte e anche nel primo anno di Inzaghi è stato uno dei trascinatori. In questa stagione ha dovuto fare i conti con un pesantissimo problema muscolare, accusato in Nazionale a settembre, che ne ha compromesso tutta la prima parte di campionato.

Anche dopo essersi ripreso fisicamente, non sembra più essere imprescindibile per i nerazzurri che stanno pensando di metterlo sul mercato. La valutazione che ne fa l’amministratore delegato Beppe Marotta è di circa 40 milioni. Una cifra piuttosto alta ma non proibitiva per i club della Premier League inglese. In Italia la Juventus ha messo gli occhi su Brozovic da molto tempo e potrebbe tentare un assalto a breve. L’ex di turno, Marotta, è già pronto a sparare in alto per allontanare i pretendenti, chiedendo in cambio il cartellino di Fagioli. Il talento classe 2001 è considerato incedibile dalla ‘Vecchia Signora’ che proprio su di lui vuole costruire il proprio futuro.

Vedremo se tra cash e contropartite tecniche alla fine arriverà la fumata bianca.