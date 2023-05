Il ‘nuovo Modric’ sbarca in Serie A: 15 milioni, firma con la big

Il calcio italiano potrebbe garantirsi un gioiello di assoluto valore: la firma del nuovo Modric può arrivare durante l’estate

Il calcio italiano ha da pochi giorni celebrato il trionfo del Napoli che dopo 33 anni è tornato a vincere lo scudetto. I verdetti, però, sono ancora tutti in bilico.

La corsa Champions così come la lotta salvezza non hanno ancora detto tutto. Ma, si sa, quello che maggiormente sta già allettando i club di Serie A è il calciomercato. E le voci che arrivano riguardo ad uno dei futuri fenomeni del calcio mondiale non può che intrigare numerosi club sparsi per l’Europa. Non è un mistero che la Serie A stia tornando a pensare di pescare giovani talenti che, all’estero, stanno già dimostrando tanto. Uno di questi potrebbe arrivare direttamente dalla Croazia e portarsi sulle spalle un paragone assolutamente scomodo.

Viene considerato il nuovo Modric ed i motivi, vedendolo in campo, sono presto spiegati. Martin Baturina sta davvero conquistando tutti con la maglia della Dinamo Zagabria, stesso club nel quale è esploso l’ex Pallone d’Oro in forza al Real Madrid. Classe 2003, viene considerato uno dei gioielli più splendenti dell’intero panorama europeo. 1,72 m, classe da vendere ed una posizione in campo leggermente più offensiva di Modric.

Baturina in Italia: ecco chi lo vuole

Baturina gioca da trequartista, con numeri di tutto rispetto nonostante si tratti di un ragazzo che ha da poco compiuto 20 anni. 5 reti e 10 assist vincenti in 44 presenze complessive, tra campionato e coppe. Le movenze ricordano molto il giocatore del Real Madrid, la numero 10 sulle spalle e la responsabilità di un paragone davvero scomodo.

Secondo ‘It.eseuro.com’, poi, l’esordio nella Nazionale maggiore non tarderà ad arrivare. Il quotidiano spagnolo ‘Diario AS’ sostiene come il Ct della Croazia Zlatko Dalic abbia intenzione di convocarlo per le Final Four di Nations League contro l’Olanda. Il futuro di Baturina pare quindi roseo e sono diverse le società pronte a puntare su di lui nell’immediato futuro. Se in Premier League è l’Arsenal il club maggiormente interessato, l’occasione giusta per il trequartista può chiamarsi Serie A. Delle grandi del nostro calcio, una su tutte potrebbe effettivamente spingersi verso una concreta offerta alla Dinamo Zagabria.

Si tratta della Roma, desiderosa di anticipare la concorrenza per il gioiello croato che piace tanto alla dirigenza giallorossa. Il talento potrebbe finire per partire per una cifra vicina ai 15 milioni di euro. Un investimento di tutto rispetto, con la speranza che Baturina possa ricambiare sin da subito mettendo in campo tutta la sua classe, anche nel calcio italiano. La Roma, dunque, alla finestra per il nuovo Modric: Baturina è destinato a far parlare di sè ancora a lungo.