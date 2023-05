Ilary-Totti, altro scontro: questa volta il motivo è sorprendente

Ancora uno scontro tra Francesco Totti e Ilary Blasi: una calda estate attende l’ex coppia tornata al centro delle polemiche

Niente da fare, la diatriba tra l’ex calciatore Francesco Totti e la conduttrice Ilary Blasi sembra destinata ad andare avanti ancora. Appena poco tempo fa la showgirl aveva sottratto, per così dire, all’ex marito una mega villa situata nel quartiere EUR a Roma. Dimora dal valore di circa 20 mila euro al mese di mutuo, che dovrà continuare a pagare l’ex capitano della Roma.

Un vero e proprio smacco per Totti che oltre a dover garantire alla sua ex moglie il pagamento della casa, un reggia di lusso a dir poco dove al suo interno c’è un po’ di tutto, dai campi di calcio alle piscine, dovrà anche pagare il mantenimento dei tre figli avuti con l’ex velina. Dalle scuole ai viaggi passando per eventuali visite mediche.

Insomma, una brutta svolta nella vita di Totti che avrebbe solo voluto mettere da parte i livori del passato per continuare la relazione con la sua nuova fiamma. Stesso discorso anche per la Blasi. Invece, un nuovo scontro è alle porte. La ripicca dell’ex capitano giallorosso non si è fatta attendere e ora sta per scoppiare un ulteriore caos.

Nuovo scontro tra Totti e Ilary: ora c’è in mezzo anche la famiglia dell’ex moglie

Specialmente ora che la vicenda si è allargata anche alla famiglia Blasi. La contromossa di Totti è stata infatti quella di appellarsi al Tribunale di Roma per riavere indietro almeno il centro sportivo della Longarina. Richiesta concessa. Per averlo, però, chi di dovere ha dovuto sfrattare dal complesso Silvia Blasi, una delle sorelle della sua ex moglie che negli anni si è occupata di gestire l’impianto.

Anche in questo caso si tratta di un centro sportivo all’avanguardia dove al suo interno oltre ad essere ospitata la scuola calcio di Totti, ci sono anche diversi campi da padel. Un vero e proprio gioiellino dello sport per anni gestito dalla famiglia Blasi e ora tornato nelle mani di Totti. O almeno così dovrebbe essere.

La risposta della famiglia Blasi

Una mossa che ha però scontentato la famiglia della sua ex moglie che è non rimasta a guardare. Silvia Blasi, si legge attraverso le pagine di Repubblica, ha risposto con un decreto ingiuntivo pari a 50 mila euro. Così facendo è stata messa in mora la Totti Soccer School. Colpa di alcuni debiti non saldati. La sorella di Ilary sembra quindi intenzionata a non mollare la presa.

Soprattutto perché, a suo dire, Totti non sarebbe stato di parola. Dapprima sotto la gestione del fratello Riccardo, la Longarina è tornata in pareggio proprio dopo che ad occuparsi del centro sportivo ci ha pensato la famiglia Blasi. Con Silvia in primis. La data utile per lasciare l’impianto è fissata per il 30 giugno prossimo. Lecito, però, credere che ci saranno nuovi colpi di scena.