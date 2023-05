Irina Shayk e l’intimo che non c’è: da guardare con cautela

L’intimo di Irina Shayk in questa foto si vede a malapena. Cosa che ha portato la diretta interessata ad avvertire prontamente i suoi fan

Irina Shayk è probabilmente una delle donne più belle del pianeta Terra. Questa è un’affermazione che può essere pronunciata senza alcun timore di superbia, visti tutti i riconoscimenti e gli apprezzamenti che ha potuto ricevere. Inoltre la sua pluri premiata carriera da supermodella parla per lei. E anche in maniera piuttosto chiara. Tanti titoli e tante onoreficenze, per una donna che ha sempre presentato degli ideali sani ma senza perdere mai il suo senso estetico meraviglioso.

Per quei pochi che non la conoscessero, la bella Irina è una top model russa. Dopo varie vicissitudini personali piuttosto aspre, ha intrapreso un percorso di studi che l’ha poi portata all’ambizione di estetista. Un sogno che ha maturato probabilmente con la complicità della sorella maggiore, anch’essa impegnata in questo ramo di competenza. Poco tempo dopo, più precisamente nel 2004, ha partecipato e vinto un concorso di bellezza. Questo grazie all’inserimento di un’agenzia di moda, che ha notato prontamente le sue qualità estetiche “buttandola” nella mischia. La scommessa in questione si è rivelata vincente a tutti gli effetti, soprattutto visto come è andata più tardi.

Da Vogue a L’Oreal passando per molti altri brand, anche la vita privata ha fatto parte integrante del suo successo. Infatti è stata protagonista di una lunga relazione con il calciatore portoghese Cristiano Ronaldo. I due sono stati insieme per un periodo mediamente lungo, interrompendo il loro rapporto nel 2015. Oggi si dedica con piena concentrazione alle sue attività professionali, dedicandosi a tempo pieno ai social e riscuotendo ovviamente tanto successo. Oggi sembra essere felicemente single, il che significa che il suo pubblico può godersi tutte le sue foto con solo lei come protagonista. Una situazione vantaggiosa per entrambe le parti, visto ciò che ne deriva di positivo.

Irina Shayk è una meraviglia: fisico da 110 e lode

Se si potesse dare un voto autentico al fisico di Irina Shayk, parlare di 110 e lode non sarebbe affatto un’esagerazione. L’approccio che ha deciso di adottare nelle foto è cambiato radicalmente. A suo modo questa è una dimostrazione di forza in piena regola. Inizialmente optava per delle foto seminuda, che ovviamente erano in grado di mandare il pubblico in visibilio nel giro di pochi secondi. Ad oggi sembra aver preso ancora più consapevolezza dei propri mezzi, dimostrando così che le basta davvero poco per far soffrire di vertigni milioni di persone.

In questo caso le è bastata solamente una canottiera bianca. Apparentemente innocente. Ma il dettaglio migliore lo si nota al suo interno. Infatti è senza intimo, lasciandosi così quasi del tutto scoperta. Un dettaglio che forse di primo impatto è difficile da notare, ma che scrutando attentamente la foto si può vedere senza troppi sforzi.