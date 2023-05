Lukaku più 80 milioni: il Chelsea ne prende due dall’Inter

Romelu Lukaku, dopo una stagione decisamente sottotono, sembra essere in netta ripresa in questa parte finale di stagione

L’Inter si sta preparando ad affrontare un finale di stagione molto impegnativo tra campionato e Champions League ma, nonostante questo, lavora anche per programmare il futuro.

Uno dei calciatori più chiacchierati è sicuramente Romelu Lukaku, protagonista di una stagione decisamente al di sotto delle aspettative. L’attaccante belga, infatti, in 38 partite disputate tra campionato e coppe, ha realizzato nove reti e fornito cinque assist. Proprio per questo motivo l’Inter pare intenzionata a non tenerlo, a meno che il Chelsea non decida di cederlo a cifre molto più contenute. A tal proposito, i blues sembrano aver messo nel proprio mirino due calciatori nerazzurri, con Romelu Lukaku che può rientrare nella trattativa.

Il Chelsea studia il doppio colpo dall’Inter: Lukaku la carta

Come detto, il Chelsea, ha messo nel proprio mirino due calciatori nerazzurri per rinforzare la rosa nel calciomercato estivo in vista della prossima stagione.

Nonostante la campagna acquisti faraonica condotta in inverno, il Chelsea non ha intenzione di fermarsi, e sta pensando di bussare alle porte del club nerazzurro. I calciatori finiti sul taccuino del club londinese sono André Onana e Nicolò Barella, che si stanno rendendo protagonisti di una grande stagione. L’Inter difficilmente vorrà privarsi dei due calciatori, ma non è da escludere che in caso di grande offerta possa prenderle in considerazione. Il Chelsea, però, è convinto di avere la carta giusta per convincere la società nerazzurra a cedere i due calciatori. L’offerta che la dirigenza dei blues è pronta a mettere sul piatto per i due è di circa 80 milioni di euro più il cartellino di Lukaku, valutato dal club inglese tra i 40 e i 50 milioni di euro.

Nonostante sia un’offerta che alletta e non poco il club nerazzurro, la risposta sarebbe comunque negativa. La società, infatti, è pronta a prendere in considerazione solamente offerte che non comprendano una contropartita tecnica, nonostante Romelu Lukaku resterebbe molto volentieri a Milano. Il calciomercato estivo è già pronto ad entrare nel vivo, con il Chelsea che è comunque intenzionato a provarci per cercare di portare André Onana e Nicolò Barella a Londra. L’Inter, però, pare intenzionata a rispedire al mittente l’offerta, con buona pace di Lukaku. Che i nerazzurri riprenderebbero, ma solo attraverso un altro prestito secco. Staremo a vedere come andrà a finire la trattativa col Chelsea.