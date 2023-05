Mourinho-Roma, è addio: scelto già il sostituto

Mourinho e la Roma sono alla fine della loro storia. Il tecnico portoghese lascerà la capitale con ogni probabilità in estate e Tiago Pinto ha già due nomi in mano per sostituirlo

Dopo la trasferta di Monza lo ‘Special One’ è stato chiaro nel ribadire alcune cose che non gradisce nella gestione della società giallorossa. Ormai il divorzio sembra cosa certa al termine della stagione e con lui potrebbe esserci un altro colpo di scena.

La gara di Monza ha portato alla luce una difficoltà in casa Roma. Il pareggio all’ex stadio Brianteo non è solo una pietra quasi tombale sulla lotta alla Champions League ma anche una fionda per le critiche che Mourinho ha voluto lanciare alla propria società. Il rapporto con Tiago Pinto e i Friedkin non è proprio ottimale e le dichiarazioni post partita sono state piuttosto eloquenti.

Mourinho ha usato la polemica con l’arbitro Chiffi per ribadire che la dirigenza dovrebbe comportarsi in modo diverso a livello politico-sportivo, facendo sentire maggiormente il proprio peso. La Roma merita maggiore rispetto e considerazione nei palazzi che contano e per questo il tecnico portoghese ha voluto rincarare la dose. Il problema è che il club non sta seguendo i suoi desiderata, nemmeno per quanto concerne il mercato. Non ci sono i soldi necessari per creare una rosa vincente e alla fine questa differenza di ambizioni sta creando una spaccatura insanabile.

“Lo Special One” non può attendere ancora a lungo, e dopo due anni nella Capitale vorrebbe avere delle garanzie tecniche diverse. Questo sta portando ad una separazione inevitabile che a giugno dovrebbe diventare ufficiale.

Mourinho e la Roma ai ferri corti: Tiago Pinto pensa a De Zerbi come alternativa

Tiago Pinto e i Friedkin non vorrebbero-potrebbero venire incontro alle richieste del proprio allenatore e per questo si stanno guardando intorno per la prossima stagione. Sono usciti fuori due nomi che sarebbero adatti ad un nuovo progetto tecnico futuribile. Il primo è quello di Roberto De Zerbi, attualmente al Brighton, dopo la parentesi con lo Shakhtar Donetsk. Quest’anno l’ex allenatore del Sassuolo si sta comportando alla grande, con un ottavo posto in Premier League e la finale di FA Cup sfumata solo ai rigori contro il Manchester United.

De Zerbi sarebbe perfetto per promuovere un calcio sostenibile e di buona qualità tecnica, con un occhio anche al bilancio e al lancio dei giovani. Il problema è che su di lui ci sono gli occhi di mezza Europa e strapparlo alla concorrenza potrebbe non essere così semplice.

In alternativa si studia infatti anche la carta Tiago Motta, allievo di Mou e grande protagonista con il Bologna. L’italo-brasiliano sarebbe onorato di continuare il lavoro del suo mentore nella Capitale, magari con un progetto a lunga scadenza.