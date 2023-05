Scudetto Napoli, Raffaella Fico in topless: fan su di giri

Per lo scudetto del Napoli scendono in piazza le bellezze del tifo partenopeo, anche Raffaella Fico sfodera tutto il suo fascino esplosivo

Sono ore, giorni, di felicità immensa per tutta Napoli e per i tifosi della squadra azzurra, che dopo una lunghissima attesa si è laureata campione d’Italia per la terza volta nella sua storia. Il pari degli uomini di Spalletti contro l’Udinese, giovedì sera, ha regalato il conforto dell’aritmetica e la conquista dello scudetto, scatenando la festa in ogni dove. Non soltanto nella città e nella provincia partenopea, ma ovunque nel mondo ci fossero tifosi azzurri.

Festeggiano, ovviamente, anche i tifosi vip, tra cui anche Raffaella Fico. La showgirl originaria di Cercola, in provincia di Napoli, ha accolto con tripudio come tutti la conquista dello storico traguardo, atteso da ben 33 anni.

Lo scudetto del Napoli fa gioire anche Raffaella Fico, e i tifosi sono in attesa…

Raffaella, sui social, al momento del fischio finale dell’arbitro Abisso alla ‘Dacia Arena’ ha partecipato sui social con le prime stories su Instagram per immortalare l’evento.

Città in festa con fuochi d’artificio, caroselli e quant’altro, destinati a riproporsi nelle prossime settimane, in tutte le gare degli azzurri da qui alla fine del campionato e naturalmente all’evento conclusivo, all’ultima giornata, con la consegna del trofeo ufficiale da parte della Lega calcio. Un evento che ancora una volta farà vibrare tutta la città, ma l’attesa dei tifosi è anche per qualcos’altro. Raffaella, come altre bellezze del tifo napoletano, ha promesso di festeggiare in maniera piuttosto particolare.

Raffaella Fico, l’annuncio sul festeggiamento per lo scudetto: “Una promessa è una promessa…”

La 35enne, rinomata showgirl, intervistata da ‘Radio Uno’, ha dichiarato sui suoi prossimi progetti in merito: “Festeggerò con un bagno a Posillipo. Se sarà in costume o senza? Non posso svelare tutto, ma una promessa è una promessa…“.

Seguita da oltre 700 mila followers su Instagram, l’ex concorrente del Grande Fratello in questi anni si è caratterizzata per la sua sensualità esplosiva e per un fisico da pin-up che non è mai passato inosservato. Per il momento possiamo solo attendere cosa farà, ma intanto, in questo che vi proponiamo, che è uno dei suoi ultimi scatti in costume, vi rinfreschiamo la memoria. Impossibile non farsi conquistare al primo sguardo dalle sue curve magnetiche e irresistibili.