Wanda Nara trema: nuove insinuazioni su Icardi, fedeltà a rischio

Wanda Nara non ne sarà di certo felice. Le insinuazioni che circolano sul marito Mauro Icardi mettono di nuovo a rischio la sua serenità

e c’è uno scandalo che ha saputo provocare una vera rivoluzione nel mondo dello spettacolo, quello è stato, di certo, il triangolo amoroso tra Wanda Nara, Mauro Icardi e María Eugenia “China” Suárez. Correva l’anno 2021, quando i social network hanno notato un messaggio enigmatico della bella Wanda al calciatore, dopo il quale era scoppiata “la bomba a orologeria”: “Hai rovinato un’altra famiglia“.

Il romanzo via social di Wanda e Mauro sembra essere destinato a continuare molto a lungo. Un post su Instagram dell’ex calciatore del Paris Saint Germain ha riaperto il dibattito. Si intravede una foto in bianco e nero che risale a molto tempo fa. Lui vestito solo di jeans, sdraiato su un tavolo, e lei, a torso nudo, sdraiata sopra di lui. “Non ho colpa se ti piaccio”, ha scritto dalla Turchia. Parole non proprio d’amore e di serenità.

Nonostante il matrimonio abbia superato diverse crisi negli ultimi anni e la coppia abbia fin qui resistito “alle intemperie”, riconciliandosi più volte, ora si è unito alla telelenovelas un nuovo partecipante che ha avuto qualcosa di importante da rivelare su Wanda e Maurito. Cosa sta accadendo?

La telenovelas argentina tra Wanda e Mauro Icardi ha un nuovo protagonista. E le sue parole fanno tremare la Nara

Lei è la famosa diva Moria Casán, che ha rivissuto in qualche modo la piccante situazione – quella che ha avuto alti e bassi via social, negli ultimi anni, ma soprattutto è stata caratterizzata da cocenti gelosie e palesi infedeltà. La Casàn non ci ha pensato su due volte e si è lasciata andare a opinioni forti sui due innamorati.

Indubbiamente i messaggi che Wanda Nara, nel recente passato, ha trovato sul cellulare di Mauro Icardi hanno generato una crisi molto profonda nel matrimonio e solo in pochi pensavano che la coppia potesse rimanere a galla. Anche se con sorpresa di molti, i due hanno optato per mantenere “in vita” il loro amore e hanno continuato ad andare avanti insieme.

Ci ha pensato l’attrice Moria Casàn a gettare pepe sulla già calda vicenda. “È un ragazzo di un’altra generazione. Con la China Suarez non ci ha nemmeno provato e ha quasi distrutto il suo matrimonio. Icardi mi sembra una bomba. Non conosco bene la storia di quel ragazzo, ma mi sembra che quel poco che twitta e quel poco che ho visto sia piccante. Un calciatore, se sa correre in porta, deve saper ballare bene”.

Cosa avrà voluto dire la celebre diva argentina? Sono parole che possono avere diverse chiavi di interpretazione, e che potrebbero lasciar pensare che Maurito, pur essendo un bravo ragazzo, non sa resistere al fascino femminile, ma soprattutto, in fondo, sono le donne “il diavolo tentatore” che non lo lasciano in pace. Mauro ha anche replicato all’attrice, vista la sua fama e la sua età, lo ha fatto con molta eleganza, lasciando trasparire che non ha nessuna intenzione di mettere a rischio il suo matrimonio con “nuovi colpo di testa”. Wanda potrà davvero dormire sonni tranquilli?