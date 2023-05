Brozovic resta in Italia: lo scambio dell’estate

Marcelo Brozovic lontano dall’Inter ma ancora in Serie A: lo scambio con la grande rivale può regalare un grande colpo ai nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi non vuole fermarsi più. Il ruolino di marcia dei nerazzurri, che sono al momento quarti a +2 dal Milan, è davvero notevole.

Quattro vittorie in altrettante gare nelle ultime due settimane che candidano la ‘Beneamata’ tra le favorite per chiudere in zona qualificazione Champions al termine del campionato. Una Serie A che ha visto alti e bassi per la squadra meneghina che, adesso, ha tutta l’intenzione di garantirsi uno sprint decisivo per mettere in ghiaccio l’attuale classifica. Dal calcio giocato al calciomercato il passo è breve ed in casa nerazzurra c’è da fare i conti con diverse questioni urgenti, soprattutto in uscita. In difesa Milan Skriniar è già proiettato verso il prosieguo della sua carriera a Parigi, con la casacca del PSG.

Un futuro definito da quasi sei mesi e che lascerà un buco difficile da colmare: Beppe Marotta, poi, dovrà risolvere il ‘caso’ de Vrij. L’olandese è anche lui in scadenza a fine stagione e il possibile rinnovo sembra sempre più improbabile. A centrocampo, invece, molto passerà dalla scelta che riguarderà Marcelo Brozovic.

Brozovic alla rivale: lo scambio è clamoroso

Il regista croato, nonostante ancora un contratto firmato fino al 2026, è diventato uno dei calciatori sacrificabili dopo gli ultimi mesi altalenanti. L’esplosione di Calhanoglu nel suo ruolo, durante il periodo in cui l’ex Dinamo Zagabria è stato infortunato, ha fatto cambiare idea all’Inter sull’incedibilità di Brozovic.

Già vicino al Barcellona a gennaio nell’ambito dello scambio poi sfumato con Kessie, adesso il destino potrebbe sì portarlo lontano da Milano ma non dall’Italia. Perchè un club in particolare potrebbe pensare al croato da qui a qualche settimana: si tratta del Napoli campione d’Italia. Gli azzurri, dopo aver dominato in lungo e in largo conquistando un meritatissimo scudetto, vogliono essere protagonisti anche in sede di mercato. Se Luciano Spalletti dovesse rimanere a Napoli – ricordando che l’allenatore di Certaldo è in scadenza al termine dell’attuale stagione – allora gli azzurri sarebbero in primissima fila. Valutato dall’Inter 30 milioni – circa che se offerta sarebbe accettata senza remore dal club meneghino – Brozovic potrebbe però finire al centro di uno scambio.

Il Napoli potrebbe pensare di inserire uno dei profili più richiesti dalla società milanese e che ultimamente è stato accostato agli addii. Piotr Zielinski, in scadenza tra un anno, può diventare la contropartita perfetta da consegnare alla ‘Beneamata’ permettendo al Napoli di far suo Brozovic, ritenuto un profilo perfetto per la mediana dei campioni d’Italia. Brozovic, quest’anno, ha collezionato 31 presenze con 2 gol e 3 assist vincenti all’attivo.