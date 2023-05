Ci siamo, sta per essere esonerato: altro ribaltone in Italia

La stagione degli esoneri per gli allenatori non è ancora terminata, tra Serie A e Serie B c’è un altro tecnico che riceverà il ben servito

Nel 2022-23 i campionati italiani sono tornati al loro vecchio “vizio” di esonerare gli allenatori senza pensarci troppo, l’ultimo ko maturato in campionato porta ora la società a prendere una necessaria soluzione a poche giornate dal termine della stagione.

L’ultima sconfitta interna porterà a un nuovo esonero. La piazza mormora, la squadra è stanca, prende tanti gol e l’allenatore si è dimostrato molto più nervoso del solito. Un quadro generale che sintetizza l’intenzione del club che, suo malgrado, procederà al cambio in panchina.

Quanto visto non piace, il ko casalingo è arrivato in maniera fin troppo facile. Si può perdere ma non si può gettare la spugna, questo è un messaggio ribadito dalla tifoseria, ora davvero infuriata contro una squadra che aveva il potenziale per fare bene e sta decisamente deludendo.

Serie B, ore decisive per l’esonero

Il campionato cadetto ha registrato diversi cambi in panchina, il Brescia è stato capofila in questa speciale classifica e solamente sul finire della stagione ha trovato un po’ di tranquillità con Daniele Gastaldello. La zona salvezza rimane caldissima per le squadre e per gli allenatori, uno dei quali potrebbe non vedere il finale di stagione in panchina. Il Perugia può esonerare Fabrizio Castori, l’allenatore è reduce da un pesantissimo 0-5 interno contro il Cagliari, gli umbri sembrano calare a picco in queste ultime gare.

Era stato già esonerato a settembre dopo la sconfitta nel derby contro la Ternana salvo rientrare in panchina dopo le dimissioni di Baldini. La squadra ha sempre navigato nelle zone calde, ma nelle ultime settimane è precipitata secondo Perugia24.net, che porta il tecnico della Primavera Alessandro Formisano come favorito alla successione sulla panchina. Il Perugia ha perso tre gare nelle ultime cinque, ma soprattutto ha fornito prove non eccezionali, che fanno riflettere per il prossimo futuro.

Mancano due gare alla fine della stagione regolare, sarebbe già un mezzo miracolo agguantare i playout in questa situazione. Nel prossimo turno ci sarà la trasferta di Venezia, poi la sfida interna contro il Benevento. Gare non facili e che mettono ansia ai tifosi, ma va detto come Castori non sia stato fortunato in queste gare. Basti pensare ai gol presi da Gori contro la Reggina e contro il Cagliari, al rientro in campo è stato infilato da un siluro di Mancosu da centrocampo.