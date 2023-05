Colpo Champions: arriva Pulisic in Serie A

Cristian Pulisic può essere il colpo giusto in Serie A, soprattutto con la qualificazione in Champions League a portata di mano

Pulisic è l’attaccante giusto per completare la rosa. L’americano sta lasciando il Chelsea e, quasi arrivato in regime di svincolo, può essere il calciatore giusto per dare una ventata di freschezza alla Serie A.

Le manovre di calciomercato sono già iniziate per le big italiane. La stagione non è ancora terminata, ma si fanno già i conti per la prossima stagione, quanto si può spendere e soprattutto quanti sono gli uomini giusti da collocare in rosa: due problemi di non poco conto.

Nei ragionamenti delle squadre da Champions League rimane fisso un pensiero, quello di comprare Pulisic dal Chelsea. Spesso vicino al trasferimento nel nostro Paese, potrebbe essere davvero giunta la volta buona: il suo contratto scade nel giugno 2024, non è un titolarissimo e i blues hanno ben altre idee per il loro reparto offensivo.

Pulisic in Serie A, è la volta buona

La stagione dell’attaccante non è stata meravigliosa con il Chelsea, in Premier League ha giocato 21 gare con un gol, non è stato incisivo ed è spesso partito dalla panchina. I 600 milioni di euro spesi dal Chelsea hanno portato a un piazzamento anonimo al centro della classifica, nonché alla voglia di fare un repulisti di quasi tutta la rosa. Pulisic non attende altro, ovvero una cessione per giocare di più. Il colpo Champions è pronto, Pulisic può andare al Milan nella prossima stagione.

Il club rossonero, secondo Fichajes.net, ha da tempo pronto un posto per il talento americano, ormai diventato un classico nei pensieri di Maldini e Massara. La volta giusta sembra essere finalmente arrivata per i tifosi rossoneri, l’americano sarebbe pronto a lasciare il Chelsea per l’approdo in Serie A, si lavora sulla base di una decina di milioni di euro per il suo cartellino.

Una sorta di addio senza grossi rimpianti, il Chelsea incasserà qualcosa per non perderlo proprio a costo zero, il Milan avrà in mano un calciatore dai colpi importanti ma che andrà rimesso a lucido, sul piano delle motivazioni. Solamente al Mondiale si sono visti gli sprazzi del campione, è arrivato agli ottavi con gli Usa e ha dato davvero tutto in campo, ciò che servirà al Milan del futuro. L’arrivo di Pulisic sarà utile, permettendo a Origi e Rebic di trovare già un’altra destinazione.