Dalla Lazio alla Roma: arriva con l’addio di Mourinho

Un obiettivo di mercato del club biancoceleste puà arrivare sulla sponda giallorossa grazie al nuovo allenatore

Un ringraziamento emozionato. O forse qualcosa di più vicino ad un commiato, nonostante la stagione possa ancora rservare l’enorme soddisfazione di portare un altro alloro europeo in bacheca. José Mourinho, subito dopo la sconfitta casalinga con l’Inter, ha tessuto le lodi dei suoi e dell’incredibile stadio che li ha supportati durante tutto l’incontro. Un modo anche per caricare l’ambiente in vista dell’importantssima doppia sfida col Bayer Leverkusen.

La stagione della Roma, come quella di Inter, Milan e Juve, è appesa al sottile filo del prosieguo nella rispettiva competizione europea: nel caso dei giallorossi, ormai attardati in campionato nella corsa al quarto posto, l’Europa League rappresenta l’obiettivo primario della stagione. Se l’undici capitolino dovesse conquistare la vittoria finale sarebbe anche automaticamente ammessa alla prossima Champions. A quel punto potrebbero cambiare tanti giudizi sull’annata dei giallorossi, finora francamente deludente. Non cambierebbe però probabilmente il destino dello Special One, che sembra essere sempre più lontano dalla Capitale. Si fanno già i nomi dei possibil sostituti del tecnico lusitano: tra questi spicca il nome di un rampante allenatore che potrebbe portar con sè un suo pupillo. Già cercato e richiesto dai rivali cittadini della società della famiglia Friedkin.

Arriva Thiago Motta, ecco il colpo a centrocampo

Già accostto all’Inter per il dopo Inzaghi prima che la squadra nerazzurra ottenesse la qualificazione alle semifinali di Champions e l’accesso alla finale di Coppa Italia – e prima del filotto di vittorie in Serie A che ha riavvicinato la Beneamata ai primi quattro posti – Thiago Motta è uno degli allenatori più di moda in questo momento. Protagonista di un ottimo cammino alla guida del Bologna, portato quasi a ridosso della zona Europa, l’oriundo ha confermato quanto di buono fatto vedere alla guida dello Spezia, nella scorsa stagione.

L’ex giocatore proprio dello Special One ai tempi del Triplete potrebbe prendere il posto del suo ‘vecchio’ maestro sulla panchina dei giallorossi. Al di là delle dicharazioni di rito, Thiago Motta non disdegnerebbe affatto un upgrade nel suo percorso da tecnico. Roma potrebbe essere la piazza ideale per spiccare definitivamente il volo.

Meglio ancora se il tecnico si portasse dietro Nico Dominguez, il centrocampista dei felsinei già seguito con interesse dalla Lazio. L’argentino potrebbe essere il primo colpo del nuovo corso Roma, orfana di Mourinho, che ha creato un legame davvero speciale con l’ambiente, ma pronta ad accogliere il fresco vento della novità. Assieme alle prestazioni di un calciatore in continua ascesa di rendimento.