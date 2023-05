Dia in una Big italiana per 30 milioni: affare sensazionale

Boulaye Dia è il nuovo top player lanciato in Serie A dalla Salernitana, uno stupendo girone di ritorno lo porta all’attenzioni delle grandi

Scartato dal Villarreal, il senegalese è stato un colpo felice di mercato di Morgan De Sanctis, che può riscattarlo dagli spagnoli per 12 mln di euro e rivenderlo a trenta circa, la plusvalenza concreta per i granata avverrà quest’estate.

Il bomber che non ti aspetti, quello che cambia i destini di una squadra o di una fanta squadra. Dia è diventato l’idolo di Salerno e di quanti lo avevano comprato al fantacalcio, le sue prestazioni in questa stagione sono state un crescendo esaltante.

Dia ha segnato quasi a tutte le grandi, è andato in gol contro l’Atalanta e il Milan, ha avuto nella Fiorentina la sua vittima preferita e ha rimandato la festa del Napoli per lo scudetto. Diventando così l’idolo della Salernitana, squadra che potrebbe cederlo nel prossimo futuro. Il senegalese è seguito dalle grandi, può rimanere in Serie A investendo trenta milioni di euro.

Dia in una big italiana, le ultime

Il centravanti senegalese è cresciuto nella seconda parte di stagione, i quindici gol realizzati e la continuità mostrata in Italia sono da segnalare. Aveva sempre fatto bene, anche subentrando a gara in corso, ora invece è lanciatissimo con Paulo Sousa. Da titolare regge da solo un reparto che ha smarrito i gol di Piatek ma ha trovato quelli dell’ex Villarreal, ora quotato sui 30 milioni di euro. Ci sarà uno scontro di mercato, Dia può andare in una big dopo il riscatto dalla Salernitana, Milan, Inter e Juve lo seguono con interesse.

Le ipotesi possono essere tante, ma il centravanti sembra davvero il colpo giusto per chi dovrà inseguire nella lotta scudetto. Il Milan ha bisogno di un vice Giroud da tempo, soprattutto un uomo che possa entrare a gara in corso senza intoppi, Dia sembra l’uomo giusto ben integrandosi in un gioco da contropiedista come quello di Pioli, soprattutto nelle gare in trasferta.

L’Inter rivoluzionerà l’attacco, al momento solo Martinez è sicuro di restare. Lukaku tornerà al Chelsea, Correa andrà via, Dzeko non ha rinnovato. I rapporti con la Salernitana sono buoni, i campani vogliono investire sul riscatto di Pirola e potrebbe essere una buona contropartita per portare il senegalese in maglia nerazzurra. Rimane la Juve, infine, che paradossalmente è quella messa meglio in attacco: Dia arriverebbe solo in caso di partenza di un big.