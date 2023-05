Per quanto lo stato pandemico sia ormai superato, un focolaio Covid ha colpito una squadra a dir poco blasonato ed ha fatto rinviare il tanto atteso dai tifosi derby contro gli acerrimi rivali. Andiamo a vedere le ultime su questa notizia sorprendente e sconvolgente per certi aspetti.

Il mondo pare essersi ormai lasciato alle spalle i pericoli legati alla pandemia da Covid-19. L’infezione resiste, per così dire, ma le conquiste fatte in ambito medico e le vaccinazioni l’hanno reso ormai un problema relativo. Nonostante quanto detto fino a questo momento, il mondo del calcio è stato scosso da una notizia legata a questo virus che spiazza tutti gli addetti ai lavori. Il derby, infatti, a dir poco molto atteso, è stato rinviato per un improvviso focolaio Covid che ha colpito ben 19 calciatori della squadra.

Focolaio Covid, derby rinviato

Il tutto è accaduto in Grecia, dove nella giornata di domani era in programma il derby del Pireo tra Olympiacos e Panathinaikos. Si tratta di un testa a testa fondamentale, oltre che molto sentito dai tifosi, anche per questioni di classifica. E’ un confronto valido per la nona giornata dei playoff ed è decisiva nella lotta per il titolo. Gli ospiti, infatti, sono in vetta insieme all’AEK Atene, con i padroni di casa che invece occupano la terza posizione alle spalle del duo che guida la graduatoria.

Proprio il Panathinaikos, però, è stato colpito da un focolaio Covid a dir poco impressionante. Sono 19 i calciatori che sono risultati positivi, con due che sono guariti proprio nella giornata di oggi. A questi si aggiungono altri membri dello staff che portano a 29 il numero totale dei positivi. Inizialmente questa stracittadina era in programma per la giornata di oggi ma è stata rinviata, al momento, a domani sera alle ore 20.00. Da non escludere, vista la situazione, un nuovo rinvio.

Derby del Pireo rinviato

Da non escludere, infatti, come sottolineato da diversi media greci, che la gara possa essere rinviata ancora una volta su richiesta del Panathinaikos. A prescindere da quello che sarà l’esito degli ultimi test a cui la squadra si sottoporrà il gruppo squadra, infatti, la compagine difficilmente potrà essere nelle condizioni di affrontare una partita tanto importante per la corsa al titolo in queste condizioni.